MTV TRASMETTERÀ LA LIGA NEL SUBCONTINENTE INDIANO

Per La Liga, l’accordo vede ancora una volta il campionato di calcio spagnolo cercare di raggiungere un pubblico giovane nella regione dopo aver visto di recente terminare la sua partnership di trasmissione indiana con Facebook .

I termini finanziari dell’accordo, che è la prima partnership sportiva di Viacom18 in India, non sono stati resi noti.

Come parte dell’accordo, il marchio televisivo giovanile di punta di Viacom18, MTV, trasmetterà in esclusiva le partite della Liga nel subcontinente indiano, con la piattaforma di streaming regionale dell’azienda Voot e le piattaforme Jio che forniranno la distribuzione digitale.

, la joint venture tra Network18 di proprietà die il gigante dei media statunitense, è diventata la trasmissione esclusiva per la massima serie del calcio spagnoloin un accordo di tre anni.

Oscar Mayo, direttore esecutivo della Liga, ha dichiarato: “Avendo stabilito uno dei più alti standard del calcio a livello globale, l’India sta guadagnando un enorme slancio e siamo fiduciosi che raggiungeremo e coinvolgeremo il pubblico giovane a cui MTV fa appello come destinazione”.

Anshul Ailawadi, responsabile della gioventù, della musica e dell’intrattenimento inglese di Viacom18, ha aggiunto: “Abbiamo fatto un esame di coscienza a MTV e siamo molto chiari sulla nostra necessità di seguire i punti della passione giovanile. Il calcio è uno di questi punti di passione, come la realtà, la musica e così via. In questo contesto, LaLiga si è adattata perfettamente dato il supporto di cui gode tra i giovani indiani di cuore”.

La stagione della Liga 2021/22 inizierà il 13 agosto 2021, con commenti in hindi e inglese offerti attraverso i canali di distribuzione di Viacom18.