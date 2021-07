INTER: ZHANG JINDONG CEDE IL 16,96% DELLE QUOTE DI SUNING.COM

(di Lorenzo Di Nubila) – Dopo il mancato accordo con Shenzhen per la cessione del 20% circa di quote di Suning.com, nelle scorse ore è stato definito quello con il fondo statale New New Retail Fund (dal valore di 8,83 miliardi di yuan, poco più di un miliardo di euro) partecipato dalla provincia di Jiangsu, dalla città di Nanchino ma anche da grandi aziende come Haier, Tcl, Xiaomi e Alibaba.

In base all’intesa, Jindong Zhang cederà il 16,96% delle quote di Suning.com, in linea con le esigenze di sviluppo strategico dell’azienda che prevede nel primo semestre una perdita tra i 2,5 e i 3,2 miliardi di yuan. Operazione che riduce il peso nella società di Zhang ma che permette all’intera holding di beneficiare di un significato supporto finanziario in un periodo complicato.

Per quanto riguarda le vicende sportive, in ottica FC Inter, invece, il colosso cinese guidato dal patron Zhang Jindong sta portando avanti l’obiettivo plusvalenze: sta per essere conclusa, infatti, la dolorosa ma necessaria cessione di Achraf Hakimi al Paris-Saint Germain per la cifra di 68 milioni. Il fuoriclasse marocchino, infatti, era stato acquistato solo un anno fa dai nerazzurri dal Real Madrid (anche se le ultime due stagioni le aveva disputate in Germania, al Borussia Dortmund) per la cifra di 40 milioni.

In riferimento alla situazione del club neo campione d’italia, la dirigenza nerazzurra, rappresentata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, ha dichiarato: “C’è ancora da lavorare, siamo ai dettagli e credo che nelle prossime 24 ore sarà tutto fatto. L’operazione Hakimi ci permetterà di respirare un pochino, poi vorremmo tanto non dover vendere altri giocatori e mantenere l’organico che ci ha dato tante soddisfazioni. E’ un trasferimento doloroso, ma da amministratore ho il dovere di interpretare le linee guida della proprietà. Bisogna avere pazienza e cogliere le occasioni, lavoriamo in team per farlo. Non prevedo grandi movimenti in entrata nemmeno per le big, per cui già confermare un gruppo vincente sarebbe un buon punto di partenza”, conclude l’a.d. Marotta. “So che l’ha già detto anche Marotta, l’idea è sacrificare un giocatore tra quelli che il mercato può chiedere e Hakimi è il più vicino, non pensiamo di andare oltre. Dobbiamo fare tante altre piccole cose per arrivare all’obiettivo dato dalla proprietà, che pensiamo di centrare da qui a fine agosto”, conclude il direttore sportivo Ausilio.