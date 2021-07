HEINEKEN SPONSORIZZERA’ IL LONDON EPRIX DI FORMULA E

(di Lorenzo Di Nubila) – La “Formula E”, la serie automobilistica ideata dalla Federazione Internazionale dell’Automobile dedicata esclusivamente a monoposto spinte da motori elettrici, ha annunciato Heineken come partner principale per il prossimo ePrix di Londra nel fine settimana del 24 luglio.

L’Heineken London ePrix, che si terrà presso l’Excel Centre della capitale britannica, sarà una combinazione di indoor e outdoor, una novità assoluta nel motorsport internazionale. Come parte dell’accordo, Heineken lancerà una nuovissima innovazione ecologica durante il fine settimana per sottolineare il suo impegno per la sostenibilità nel motorsport. Durante il fine settimana, i concorrenti prenderanno parte a due gare di 45 minuti in streaming in chiaro sulle piattaforme digitali della BBC e su Eurosport. Il ritorno della serie a Londra segna la sua prima gara in città in cinque anni e la prima all’Excel Centre, precedentemente utilizzato come ospedale per curare i pazienti Covid-19 nel 2020. “Dopo una tale pausa, siamo molto entusiasti di portare a Londra le corse della Formula E”, ha dichiarato Jamie Reigle, amministratore delegato della Formula E. “È anche un’opportunità chiave per noi di portare il cambiamento climatico in primo piano nella mente delle persone poiché il quartiere londinese di Newham ha la più alta concentrazione di inquinamento atmosferico in città”. Questo annuncio arriva nello stesso momento in cui la Formula E finalizza il suo calendario per la stagione 2021/22.

Secondo Autosport, la Cina dovrebbe tornare nel calendario una volta che gli accordi di esenzione sportiva saranno risolti. Finora, un evento a Seoul, Corea del Sud, è stato confermato dal sindaco della città per il 14 agosto 2022 e le gare in Indonesia, Canada e Paesi Bassi sono in via di definizione. Nel frattempo, una gara a Città del Capo, in Sudafrica, dovrebbe concretizzarsi all’inizio del 2022 se le restrizioni sulla pandemia verranno allentate in tempo. La stagione 2021 di Formula E continua nel weekend del 10 luglio a New York.