Nuova casa per il Dundee FC, addio al leggendario Dens Park

Il club di Dundee FC pronto a traslocare in un impianto ultramoderno. L’AD John Nelms: “progrediremo come club e come azienda”.

(di Davide Pollastri) – Il Dundee FC, società calcistica scozzese vincitrice di un campionato, una Scottish Cup e tre Scottish League Cup, potrebbe avere presto un nuovo stadio.

John Nelms, Amministratore Delegato del club tornato in Scottish Premiership al termine della scorsa stagione, ha annunciato in un’intervista la volontà di presentare una richiesta per la realizzazione di un nuovo, ultramoderno impianto pronto a sostituire il vecchio Dens Park (inaugurato nel 1899).

Il progetto, elaborato dallo studio Holmes Miller (i designers del Windsor Park di Belfast) ha avuto una lunga gestazione che ha generato un aumento nei costi preventivati di quasi 10 milioni di Sterline, ma ora, dopo gli anni difficili del Covid e della Championship (la seconda divisione del campionato di calcio scozzese), sembra davvero essere giunto il momento di posare la prima mattonella dell’impianto che, per l’AD, non solo permetterà al Dundee FC di progredire come club e come azienda ma aiuterà l’intera città ad attuare un’importante rigenerazione urbana.

La nuova casa dei “Dark Blues”, i cui lavori potrebbero iniziare già tra l’estate e l’autunno di quest’anno, sarà caratterizzata da un design all’avanguardia, tribune comode e sicure, aree commerciali e schermi a LED. Con una capacità di 12.500 posti (solo leggermente superiore al Dens Park), il progetto va oltre uno stadio tradizionale; l’opera includerà anche una struttura multifunzionale per 1.000 persone, un birrificio, un hotel con 120 camere, il centro di allenamento della squadra, residenze, un crematorio cittadino e nuovi spazi verdi pubblici. Sono previsti, inoltre, servizi come un terminal bus dedicato, un centro biciclette e punti di ricarica per veicoli elettrici.