Montagna Fase 2: impianti di risalita aperti in Lombardia. Sulla neve, dopo le Nazionali, anche il pubblico allo Stelvio e a Cervinia

(di Claudia Giordani) – Fondamentali per l’economia della montagna, gli impianti di risalita tornano operativi per la stagione estiva iniziata di fatto in tante tra le più importanti località turistiche. Massima sicurezza e programmazione tra le priorità indicate nelle disposizioni governative e territoriali. Grande disponibilità degli operatori turistici che, con profondo senso di responsabilità e consapevolezza, sono pronti a valorizzare ulteriormente le vacanze outdoor a contatto con la natura.

Importante l’ordinanza di Regione Lombardia che ha indicato la riapertura degli impianti a fune e di risalita ad uso turistico,

sportivo e ricreativo a partire da questo fine settimana. Tanti gli obblighi e le limitazioni, non sarà come prima, ma l’entusiasmo di tornare in quota mitigherà le dovute restrizioni e precauzioni.

Un segnale di fiducia molto atteso anche dal mondo degli sport invernali i cui campioni dello sci alpino sono già riusciti da qualche giorno a tornare sulla neve dello Stelvio, la più vasta area delle Alpi sciabile in estate: “Suddivideremo i turni di allenamento. Saremo flessibili.” Ha detto Gianluca Rulfi, Direttore Tecnico del settore femminile. “La nostra programmazione è su base pluriennale. Raggiungeremo la forma migliore strada facendo. Ci adatteremo ancora di più in vista di conoscere (in autunno) il calendario delle gare.”

Dopo Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino con tutta la compagine reduce dalla storica vittoria ottenuta nella classifica per nazioni della passata stagione, e le altre squadre anche dello sci nordico e snowboard, via libera anche a Sci Club e appassionati. Sciate per tutti anche a Cervinia, ai 3.500 metri di Plateau Rosà, dal 20 di giugno, una settimana prima di quanto previsto.