Amazon diventerà il primo sponsor di maglia del Flamengo

(di Linda Zanoni) – Il Flamengo sarà il primo club calcistico sponsorizzato dal brand Amazon. Le trattative sono ormai in dirittura d’arrivo. Il contratto durerà fino al 2021. In Brasile sono giorni caldi per il club di Rio de Janeiro. Il 30 giugno scade il contratto di sponsorship che lega il Flamengo a Banco BS. A partire dal prossimo luglio, con ogni probabilità, verrà rimpiazzato da Amazon (la più grande azienda di commercio elettronico). L’accordo prevede una partnership di 18 mesi e, stando a quanto riferito da Globo Esporte, il Flamengo incasserà circa 8 milioni di euro contro i 2,5 dell’attuale sponsor.

Se la trattativa, già molto avviata, dovesse andare in porto, sarebbe la prima volta che Amazon decide di sponsorizzare una squadra di calcio. Questo accordo porterebbe enormi benefici tanto al club di Rodolfo Landim (n.1 del Flamengo) quanto al gigante americano dell’e-commerce. Nel primo caso, si tratterebbe senza dubbio di vantaggi economici; nel secondo, invece, consentirebbe all’azienda statunitense di ottenere brand awareness in Sudamerica, considerata la popolarità del club di Rio.