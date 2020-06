A Milano Citylife i campionati Italiani di sci di fondo sprint 2021

(di Claudia Giordani) – Ottimismo e voglia di sport nella grande Milano, che da metà giugno riparte anche con il progetto Summer School e tante proposte di campus sportivi per i più piccoli, le ragazze e i ragazzi. Indispensabile la ripresa dell’attività delle società sportive a sostegno delle famiglie, soprattutto ora in questi mesi estivi post lockdown. Con responsabilità e coraggio si guarda al futuro anche degli eventi: tra i tanti progetti e gli appuntamenti più attesi spicca la novità da poco annunciata del

ritorno in città di una manifestazione sulla neve di alto livello.

Organizzati dall’Associazione Cancro Primo Aiuto attraverso il suo “braccio” sportivo “Oltre CPA” sono stati programmati a Milano CityLife nella seconda metà di gennaio 2021 i Campionati Italiani di sci di fondo sprint individuali e a squadre. “Realizzeremo un anello di neve di circa 350 metri, affiancato dalle tribune per gli spettatori.” E’ la promessa di Omar Galli, team manager di Oltre CPA. “La pista nei giorni successivi alla gara sarà messa a disposizione di scolaresche e cittadini”. Nessun impiego di additivi chimici, neve prodotta in loco, minimo impatto ambientale, tra i grattacieli in una delle nuove aree

della città già riconosciuta e molto frequentata come tra le più sportive.

Terzo parco di Milano con la più ampia area pedonale cittadina, una delle maggiori in Europa, il complesso residenziale e commerciale, “CityLife” è particolarmente versatile per ospitare manifestazioni di alto livello. Oltre le aspettative di spettacolo garantite dalle Azzurre e dagli Azzurri guidati da Federico Pellegrino, l’ambizione degli organizzatori insieme alla Federazione Italiana Sport Invernali, e alle Assessore allo sport di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, e del Comune di Milano, Roberta Guaineri, è quella di arrivare ad organizzare, ripetendo il successo dell’edizione svolta al Castello Sforzesco nel 2012, una gara di Coppa del Mondo da inserire perfettamente nel percorso di avvicinamento a MilanoCortina 2026.