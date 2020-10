Mondiali Russia 2018, si indaga sulla sicurezza dello stadio di Nižny Novgorod: “Ispezioni antincendio viziate”

(di Marco D’Avenia) – I Mondiali di calcio di Russia 2018 si sono conclusi ormai da due anni con la vittoria della Francia, eppure i riflettori si accendono ancora, in particolare sulla sicurezza dello stadio di Nižny Novgorod, città a 420 km da Mosca. L’accusa sarebbe quella di aver modificato i verbali delle ispezioni sull’impianto antincendio.

Costato 18,9 miliardi di rubli (203 milioni di euro), lo stadio di Nižny Novgorod avrebbe ospitato le gare di Russia 2018 senza che ci fosse un impianto antincendio automatizzato, previsto dagli accordi presi con la partecipata statale “FSUE Sport-In”, incaricata di portare a termine i lavori degli stadi in tutto il paese. Il ministro dello sport della regione, Efremov Artem Arkadevič, ha dichiarato a “Kommersant“, quotidiano russo, che gli errori risalgono alla fase di progettazione, tesi immediatamente smentita dai vertici dell’azienda, ora in liquidazione. Chi infatti avrebbe ricevuto ulteriori 26,8 milioni di euro per implementare l’impianto antincendio è “Stroytransgaz”, principale ditta appaltatrice del cantiere di Nižny Novgorod .

Arkadevič sostiene inoltre che “le principali violazioni riguardano la correzione dei verbali relativi alla manutenzione degli allarmi antincendio”, accusa che metterebbe ancor più nei guai la “Stroytransgaz”.

Ora il ministro delle situazioni d’emergenza, Evgenij Ziničev, ha dato un ultimatum alla regione di Nižny Novgorod, da quest’anno proprietaria dell’omonimo stadio, che deve fornire entro il 1° maggio 2021 un impianto antincendio a norma. In questo gioco delle tre carte però un primo responsabile è stato individuato: è Artem Ponomarev, capo ingegnere, arrestato la scorsa settimana con l’accusa di corruzione, come riporta “StadiumDB.com” in un suo articolo.

(nell’immagine d’archivio in primo piano – uno degli stadi di Russia2018)