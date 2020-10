FC Inter: StarCasinò.sport è il nuovo Official Infotainment Partner del club nerazzurro

(di Daniele Caroleo) – L’Internazionale Milano Football Club ha annunciato che StarCasinò.sport, piattaforma dedicata all’intrattenimento sportivo e appartenente al Gruppo Betsson, è diventato “Official Infotainment Partner” del club nerazzurro.

Con questo accordo, il brand di StarCasinò.sport intende sviluppare i propri contenuti in maniera sempre più innovativa, con l’introduzione e la creazione di iniziative ed attività esclusive per tutti i tifosi interisti, tra le quali la realizzazione di un ricco palinsesto sui social network appositamente pensato per gli utenti nerazzurri.

StarCasinò.sport, che recentemente ha anche rinnovato la propria partnership con l’AC Milan in qualità di “Official Partner” della società rossonera fino al 2023, è stato anche insignito del prestigioso riconoscimento per la “Miglior Campagna Marketing”, nel corso degli EGR Italy Awards 2020.