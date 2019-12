GAMMA INOLTRA LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI OSSERVATORE PRESSO IL GAISF

La Global Association of Mixed Martial Arts (GAMMA) ha annunciato il 19 dicembre 2019 la presentazione ufficiale della propria richiesta di riconoscimento dello status di Osservatore presso il GAISF (Global Association of International Sport Federations).

Lo status di osservatore presso il GAISF concede a GAMMA (con sede in Olanda) l’opportunità di continuare a migliorare e rafforzare la governance, le regole, linee guida di sviluppo e riconoscimento a livello globale delle MMA.

Con l’obbiettivo di facilitare la costruzione di un percorso di successo per tutti gli atleti di MMA, GAMMA dalla sua fondazione rappresenta una piattaforma sicura e di alto livello per la promozione delle MMA partendo dalla base del movimento.

Il presidente e CEO di ONE Championship Chatri Sityodtong ha dichiarato al riguardo: “ONE Championship, in quanto più grande palcoscenico mondiale per le arti marziali, è essa stessa celebrazione non solo di queste fantastiche discipline, ma anche dei valori alla radice delle stesse, ossia integrità, umiltà, onore, rispetto, coraggio, disciplina, empatia e compassione”.

“ Le arti marziali sono uno straordinario mezzo per liberare la grandezza del genere umano” continua Chatri “la partnership di ONE Championship con GAMMA è una testimonianza forte del dell’impegno di ONE nel supporto degli atleti dilettanti per il perseguimento di una carriera professionistica nel mondo delle MMA, sia tramite borse di studio per l’allenamento nelle migliori palestre del mondo, sia tramite la visibilità nelle competizioni più prestigiose a livello mondiale. Io sono totalmente con GAMMA nell’impegno congiunto di garantire uno sviluppo delle MMA e sono elettrizzato all’idea di vederle un giorno riconosciute quale sport Olimpico”.

GAMMA e ONE hanno organizzato assieme dal 18 al 23 Novembre 2019 il Campionato Mondiale GAMMA 2019 che si è tenuto presso la fantastica location del Singapore Expo Hall 9.

Il presidente di GAMMA Alexander Engelhardt al riguardo ha dichiarato “il successo del Campionato Mondiale di Novembre 2019 ha permesso di riunire assieme numerose grandi nazioni per celebrare le MMA e l’intero movimento globale”.

“Adesso è il momento di fare un ulteriore passo in avanti” continua Engelhardt. “Grazie alla partnership con ONE Championship, GAMMA rende concreto il proprio obiettivo di garantire agli atleti di MMA di tutto il mondo una piattaforma globale per mostrare il proprio talento.

GAMMA è fondata sui valori essenziali delle arti marziali e crediamo fermamente che ottenere il riconoscimento dello status di Osservatore presso il GAISF ci consenta di avvicinarci ulteriormente al nostro obiettivo a lungo termine: il riconoscimento delle MMA quale sport Olimpico”.

GAMMA è una organizzazione non- profit con base ad Amsterdam (Paesi Bassi) che riunisce nel suo board i migliori leader e pionieri delle MMA provenienti da tutti i continenti con esperienza pluridecennale.

A fare parte di GAMMA vi sono le più prestigiose Federazioni Nazionali da circa 100 nazioni.

La richiesta di ottenimento dello status di Osservatore presso il GAISF è un grande salto in avanti per la ricerca di ottenimento dello status di sport olimpico presso il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

L’obiettivo di GAMMA è quello di ottenere il riconoscimento Olimpico al fine di realizzare il sogno di migliaia di atleti da tutto il mondo di vedere ripagati sul palcoscenico Olimpico gli sforzi e i sacrifici di intere carriere.