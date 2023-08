Puma presenta la nuova maglia dell’U.S. Sassuolo per la stagione 2023/24

Puma e U.S. Sassuolo Calcio hanno presentato il nuovo Home Kit indossato dalle squadre femminili, maschili e giovanili nella stagione calcistica 2023/2024. Il nuovo Home kit celebra la stagione dello storico esordio in Serie A nel campionato 2013/14, ottenuto grazie a una memorabile promozione conquistata il 18 maggio 2013 con la vittoria per 1 a 0 sul Livorno all’ultimo minuto di recupero nell’ultima giornata che sancì il primo posto assoluto nel campionato. In uno stadio Braglia ribollente di tifo neroverde si celebrò il più grande trionfo della storia del club: Sassuolo fu la città più piccola (40.000 abitanti) a raggiungere la massima serie dal dopoguerra.

L’esordio in Serie A vedrà i neroverdi trasferirsi, dalla stagione 2013/14, nello stadio di Reggio Emilia, il “Mapei Stadium – Città del Tricolore” l’attuale casa del club per la 11ª stagione consecutiva. Il nuovo Home Kit è caratterizzato dalle iconiche strisce verticali PUMA Black e Green Bee con l’aggiunta di elementi di stile come il colletto a girocollo e le maniche raglan in total PUMA Black. Completano il kit, i pantaloncini e i calzettoni nella colorway PUMABlack con eleganti dettagli Green Bee a contrasto.