Mkers e Dacia insieme alla “Milan Games Week” 2023: al via il progetto dell’Extreme Labyrinth

Mkers, la prima S.p.A. nel settore Esport & Gaming in Italia, ha intrattenuto il pubblico della Milan Games Week, svoltasi dal 24 al 26 novembre 2023 presso Fiera Milano Rho.

Riflettori puntati sulla collaborazione con il marchio Dacia, brand automotive, che fa il suo ingresso nel panorama gaming italiano, presentando all’evento le Gamme DACIA Spring, Sandero, Dacia Jogger e Dacia Duster, in versione “Extreme“.

Attraverso un labirinto interattivo di oltre 100 mq all’interno del Padiglione dedicato al mondo Esports & Gaming gli oltre 150 mila ospiti attesi hanno potuto “perdersi” in un percorso a bivi con l’obiettivo sia di intrattenere i visitatori, ma anche di trasmettere loro i valori del Brand. Si tratta di un’innovativa creazione di DACIA che mette in risalto i dettagli, le curiosità e gli elementi principali di ogni auto.

A supporto dell’attività on field è stata prevista una pianificazione Media con il supporto di alcuni influencer del settore.

Thomas De Gasperi, Presidente di Mkers, afferma: ” Ancora una volta siamo promotori dell’ ingresso nel nostro settore di nuovi Brand. Raccogliamo con piacere la fiducia che DACIA ci riconosce, con l’intento comune di trasferire al target della Gen Z i valori di innovazione ed inclusività che condividiamo”

Guido Tocci, General Manager di Managing Director DACIA Italia, commenta: “Essere presenti qui alla Milano Games Week ci offre l’opportunità di entrare in contatto con un nuovo pubblico potenziale che riteniamo possa apprezzare i valori del nostro Brand e le peculiarità dei nostri prodotti. il nostro nuovo posizionamento sarà un’occasione per raccontare le nostre vetture anche in modo diverso e ingaggiante con un linguaggio differente dal solito. DACIA si racconta molto spesso sul territorio dell’outdoor parlando di avventura e di evasione e oggi qui alla Games Week vogliamo raccontare questo mondo a chi “l’evasione” la vive spesso prevalentemente in maniera virtuale come i Gamer ed i ragazzi più giovani. Il gaming è uno dei settori maggiormente in crescita e sempre più trasversale, fatto non solo di giovani, ma anche di famiglie e di appassionati”.