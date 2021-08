Minnesota Timberwolves (NBA) si legs a Socios.com

Minnesota Timberwolves (nella foto in primo piano il logo del team) e Lynx hanno annunciato una partnership ufficiale con Socios.com, il principale fornitore globale di blockchain per l’industria dello sport e dell’intrattenimento.

Socios.com è entrato per la prima volta nella NBA questa estate, tuttavia, Lynx sarà il primo partner ufficiale WNBA del fornitore di blockchain.

In qualità di partner ufficiale dei Timberwolves a partire dalla stagione 2021-22 e dei Lynx dalla stagione 2022, Socios.com avrà una presenza digitale e segnaletica visibile in TV, un’inclusione permanente nel basketpad e sondaggi personalizzati per i fan presentati da Socios.com, come la playlist musicale del riscaldamento e omaggi unici nel giorno della partita su tutti i canali social.

“”Questa partnership riguarda il futuro e l’esplorazione e l’evoluzione del coinvolgimento dei fan in modi innovativi”, ha affermato Ethan Casson, CEO di Timberwolves e Lynx. “Il potenziale dei fan token in NBA e WNBA è entusiasmante e introduce un nuovo livello di accesso unico alla squadra per i nostri fan”.

“Siamo davvero lieti di dare il benvenuto a Timberwolves e Lynx su Socios.com.” ha affermato Alexandre Dreyfus, CEO di Socios.com e Chiliz. “Stiamo attraversando uno straordinario periodo di crescita negli Stati Uniti e non vediamo l’ora di aiutare i fan dei Timberwolves e dei Lynx a vivere un legame più stretto con le squadre che amano. È anche un privilegio annunciare Lynx come nostro primo partner WNBA.

I Minnesota Timberwolves e Lynx si uniscono a una rete di oltre 50 importanti società sportive internazionali nel roster di Socios.com, tra cui i giganti del calcio europeo FC Barcelona, ​​Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Manchester City, Inter, Arsenal e il Squadre di calcio nazionali di Argentina e Portogallo, nonché una serie di squadre leader di F1, eSport e cricket. I 76ers e i Boston Celtics sono stati i primi franchise NBA a collaborare con Socios.com.