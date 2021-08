Crypto.com è il nuovo main sponsor degli eventi UFC. Investimento pari a 175 milioni di dollari in 10 anni

Dal mese di luglio (in occasione di #UFC264, con il top match tra l’americano Dustin Poirier e l’irlandese Conor McGregor) Crypto.com ha debuttato a supporto della UFC, promotion statunitense specializzata nella organizzazione di eventi di arti marziali miste (MMA).

Diventerà “Official Fight Kit Partner” globale di UFC. Il logo di Crypto.com sarà ben visibile sui fight kit indossati dagli atleti sull’abbigliamento dei corner men/women. E’ uno dei brand sponsor più visibili del format della promotion a stelle e strisce. Gli eventi UFC sono seguiti da più di 625 milioni di fan e 150 milioni di follower sui social media.

Crypto.com si presenta anche come “Official Cryptocurrency Platform Partner”, con l’obiettivo di raggiungere 900 milioni di contatti-tv in 175 paesi che seguono abitualmente gli eventi UFC. Il logo sarà inoltre presente dentro l’ottagono di gara negli eventi trasmessi in diretta tv e durante i Dana White’s Contender Series.

Secondo quanto riportato da CNBC.com l’accordo con Endeavor Group Holdings Inc., proprietaria del brand UFC.com, sarà di 10 anni per un totale di 175 milioni di dollari (17,5 milioni su base annua). L’azienda di Hong Kong può contare, in questo momento, su 10 milioni di utenti e la carta di credito (sempre a logo Crypto.com) è già diffusa in più di 30 paesi.