Al via la stagione 2021/2022 della Serie A TIM. L’impegno produttivo di Sky

Da domani a lunedì 23 agosto in campo per la prima giornata. Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW.

Si inizia domani con Empoli-Lazio, dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW; poi domenica dalle 18.30Bologna-Salernitana e lunedì dalle 20.45 Sampdoria-Milan, entrambe live su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

L’anticipo di sabato e il posticipo di lunedì andranno in onda anche su Sky Sport 4K, il nuovo canale Sky interamente dedicato al mondo del calcio e dello sport in 4K HDR, sul 213 di Sky Q via satellite.

STUDI E APPROFONDIMENTI – Domani, sabato 21 agosto, per il pre e post partita di Empoli-Lazio, appuntamento dalle 20 e dalle 22.40 con “Sky Calcio l’Originale” condotto da Alessandro Bonan, in studio Gianluca Di Marzio, Paolo Condò e Alessandro Costacurta, con la formazione “vincente” di Euro 2020, alla quale si aggiunge il nuovo arrivo Anne Laure Bonnet. La giornalista francese sarà in studio ogni sabato per aggiungere il tocco di internazionalità presente nella programmazione di Sky Sport anche negli studi della Serie A TIM.

Domenica 22 dalle 18 e poi dalle 20.30, lo studio dedicato a Bologna-Salernitana, “Sky Calcio Sunday”, condotto da Giorgia Cenni con Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi. Dalle 22.30 “Sky Calcio l’Originale” con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, oltre a Fabio Caressa e Beppe Bergomi, che saranno protagonisti di “Sky Calcio Club”, in programma da dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali.

Lunedì 23 dalle 20 e dalle 22.40 “Sky Calcio Live” in diretta dallo stadio di Genova con Federica Masolin, Luca Marchegiani, Marco Bucciantini e Gianluca Di Marzio, per il pre e post partita di Sampdoria-Milan. Alle 23.30, linea a “Calciomercato L’Originale”.

Per ogni giornata di campionato, aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A TIM anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport, che dalla mezzanotte di ogni giorno di gara avrà online gli highlights di tutte le partite commentate dalle voci di Sky Sport.

La visione della programmazione della giornata di Serie A TIM è disponibile su Sky Go, anche in HD.