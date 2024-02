Milano-Sanremo 2024, 100mila euro per portare la partenza a Pavia

La corsa che il campione di ciclismo Beppe Saronni ha definito durante una intervista “…talmente semplice da risultare difficile”, torna a Pavia 59 anni dopo l’edizione del 1965.

(di Davide Pollastri) – Pavia, e non Milano, sarà la città che terrà a battesimo la 115ima edizione della “Classica di Primavera” in programma il prossimo 16 marzo (con arrivo nella popolare località ligure da sempre simbolo del Festival della canzone italiana).

La partenza della Milano-Sanremo lontana dal capoluogo lombardo non deve essere vista come un’anomalia (soluzione similare è stata infatti adottata anche l’anno scorso con la partenza da Abbiategrasso), ma come una scelta che rispecchia i cambiamenti dei tempi e l’influenza dei cachet e degli sponsor sull’organizzazione degli eventi (come evidenziato dalla trasformazione della Parigi-Dakar in Rally Dakar, che ha escluso il Senegal, storico luogo del rally, dal percorso negli ultimi anni).

Nel caso della prossima Milano-Sanremo, secondo indiscrezioni, sarebbero stati stanziati 100mila euro dal Comune e dalla Camera di Commercio locale per assicurare la partenza della classicissima nel centro storico della città delle “Cento Torri“.

Se le indiscrezioni verranno confermate, la somma stanziata per portare la partenza della corsa a Pavia si unirà ai contributi dei numerosi sponsor, official partners & official suppliers che seguiranno la “Carovana” della corsa. Tra questi brand, tutti di assoluto prestigio, si annoverano Tudor, Continental, Lauretana, Toyota, Valsir, RAI, Shimano, Faema, DMT, Astoria, Nolan, Livigno, Italia.it, Sportful, Mollo, Faxiflora, Madeinitaly.gov.it, Andalusia, GAe, Tre Caratteri e Ciclo Promo Components, i quali contribuiranno ulteriormente ad arricchire le casse degli organizzatori.