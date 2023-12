Milano Premier Padel 1: Galan e Lebron tornano a trionfare

(di Francesca Galbusera)* – Si è concluso nei giorni scorsi all’Allianz Cloud l’attesissimo evento Milano Premier Padel P1 che ha visto trionfare nuovamente due nomi ormai noti: Ale Galan e Juan Lebron.

Sono state tre le ore di sfida tra il duo spagnolo e la coppia formata da Franco Stupaczuk e Martin di Nenno, i quali hanno lottato fino al terzo set concludendo la partita con un punteggio finale di 7-6 6-7 7-6. I“Superpibies” sono stati sconfitti dopo una battaglia senza esclusione di colpi che ha dato vita ad un meraviglioso spettacolo, come hanno spiegato i due campioni in carica. Non sono poi mancati i ringraziamenti reciproci per il sostegno nei momenti difficili ed una rinnovata dichiarazione d’amore nei confronti dell’Italia, che li ha visti conquistare il primo titolo Premier Padel della stagione.

Padel: un fenomeno in forte crescita in Lombardia

Secondo quanto riportato dall’assessore per lo sport del Comune di Milano Martina Riva, il padel coinvolge anche chi solitamente non pratica sport. Proprio per questo motivo il capoluogo lombardo si impegna attivamente per promuoverne la pratica migliorando l’impiantistica e aumentando la sponsorizzazione. Sono 375 le strutture che ospitano campi da gioco, dei quali il 30% si trova nel milanese. Gli sforzi compiuti dalla giunta comunale hanno avuto i loro frutti. Infatti, nel 2023, la Lombardia ha segnato un +33% rispetto al 2022 per numeri di campi e strutture.

Un numero di appassionati in costante crescita porta con sé molteplici fattori positivi, uno tra tutti migliori risultati sportivi agonistici. Un esempio illustre ne è il Milano Padel che, promosso solo lo scorso anno in Serie A, ha ottenuto uno straordinario secondo posto nella massima serie.

Milano Premier Padel, boom di turisti

Uno dei maggiori effetti collaterali del padel è l’enorme affluenza di turisti che attrae.

Il torneo tenutosi dal 4 al 10 dicembre 2023 ha radunato oltre 30mila spettatori, l’11% in più rispetto allo scorso anno. Secondo Marco Gamberale, Ceo di NSA Group e a capo della macchina organizzativa, è l’entusiasmo degli atleti in sfida ad attirare un pubblico così ampio. Infatti, non solo le presenze fisiche hanno fatto registrare un nuovo record. Sono 53.845 provenienti da 131 paesi gli utenti della pagina ufficiale dell’evento. Sui social si è registrato un +87,8% rispetto allo scorso anno, con 6.311.374 impressions e 3.756.105 utenti raggiunti.

Nuove opportunità per i ragazzi, l’avvento di Carta Giovani

Carta Giovani Nazionale è uno strumento digitale che consente l’accesso a beni, servizi ed esperienze ad un prezzo agevolato per i ragazzi tra i 18 e i 35 anni residenti in Italia promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani. Per ogni sessione del Milano premier Padel sono stati resi disponibili 500 tagliandi gratuiti per dare l’opportunità a chiunque di assistere ad uno spettacolo indimenticabile. Inoltre, per incentivare l’occupazione giovanile, è stato creata un’aerea apposita in cui scoprire nuove opportunità e lasciare il proprio curriculum vitae per provare ad ottenere uno stage di sei mesi nell’organizzazione di eventi sportivi internazionali. Di tale iniziativa si è detto particolarmente soddisfatto il Capo del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, Michele Sciscioli che ha spiegato di ritenere questa iniziativa preziosa per insegnare ai ragazzi il valore di lavorare in un team per ottenere obiettivi comuni, proprio come nel padel.