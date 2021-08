Micati (US Lecce): Da noi il vino è uno dei principali simboli del territorio, come il Lecce calcio. Entrambi sono bandiere

Una immagine di Andrea Micati - direttore marketing U.S. Lecce

Ha debuttato il primo vino ufficiale dell’U.S. Lecce. Un prodotto, studiato per la fan base giallorossa, che rappresenta le radici salentine e l’anima territoriale del club. È un rosato Negroamaro da uve provenienti dalla zona di Melissano (in provincia di Lecce).

D: Come è nata l’idea di lanciare un vino “griffato” U.S. Lecce?

R: Da un po’ di tempo avevo in mente questa cosa, e, finalmente, oggi la vedo realizzata. Sono molto soddisfatto, perché non è stato un percorso semplice.

D: Qual è la tradizione vinicola del territorio del Salento?

R: Il Salento è, come altre parti del nostro paese, per tradizione, un’area a forte vocazione vitivinicola. Innumerevoli infatti sono le aziende del territorio, e molti brand salentini sono noti e apprezzati nel mondo, e questo ci inorgoglisce. Qui da noi il vino è, senza dubbio, uno dei principali simboli del territorio, come lo è anche il Lecce. Sono entrambi bandiere di questa terra meravigliosa. Il vino, come appunto la nostra squadra, esprime radici, appartenenza e tradizione. Era chiaro che il connubio sarebbe stato quello giusto, perché col prodotto vino condividiamo appunto molti valori comuni.

D: Che obiettivi vi siete dati grazie a questa operazione?

R’: L’obiettivo che inseguivo, già da qualche tempo, era realizzare un prodotto a marchio “U.S. Lecce”. Come dicevo all’inizio di questa intervista non è stata una strada facile. Nonostante nel Salento ci siano tantissime aziende, mai avrei pensato di trovare tante porte chiuse.

D: Si spieghi meglio…

R: Non avevo previsto che, almeno nella prima fase, il progetto potesse (da parte di alcune realtà vitivinicole) neanche essere oggetto di valutazione.

Poi però la perseveranza è stata premiata, e quindi l’incontro con l’Unione Agricola Melissano. L’azienda giusta per il nostro progetto, perchè ha messo in campo gli ingredienti che servivano: disponibilità, amore per i colori giallorossi, tanto entusiasmo, e, aggiungo io, una bella dose di lungimiranza, perché ha subito compreso che l’iniziativa le avrebbe portato, oltre che un prodotto nuovo e unico sul mercato, una forte visibilità a carattere nazionale.

D: Che tipo di rapporto è nato con Unione Agricola Melissano?

R. Unione Agricola Melissano ha condiviso e sposato la nostra visione. Un prodotto semplice, con un prezzo molto accessibile, dedicato a tutti. Insomma un prodotto molto trasversale, proprio come il calcio. Contiamo di aver fatto qualcosa che piacerà, che susciterà simpatia, appartenenza, e sarà utile per diffondere, in modo ancora più capillare, il marchio dell’U.S. Lecce

Insieme ad Unione Agricola abbiamo deciso di iniziare con un Negroamaro rosato; non a caso, il Salento è la terra dei rosati. Ovviamente è un prodotto 100% “made in Salento”.

D: E nel futuro cosa prevedete?

R: Contiamo di lanciare anche un rosso durante l’inverno, e qualche volta di “giocare” con qualche tiratura limitata (di pregio) legata a qualche evento.

Intanto la prima soddisfazione, e anche piccola rivincita, è arrivata il giorno stesso della presentazione sui nostri canali social, quando da Unione Agricola Melissano ci hanno avvisato che il centralino della cantina, per tutto il giorno, era stato preso d’assalto da richieste di ordini, anche provenienti da ristoranti in Germania….Ringrazio infine Massimo Matino di Unione Agricola Melissano, che ha dato concretezza alle nostre idee con un lavoro eccezionale e che, con il suo entusiasmo, alimenta quotidianamente il progetto. Ringrazio Ilaria Donateo che ha fatto sì che Unione Sportiva Lecce e Unione Agricola Melissano si incontrassero.