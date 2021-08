Partnership tra Helbiz Media e Stats Perform per il betting a livello globale della Serie B italiana

Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media all’estero del campionato di Serie B in tutto il mondo, annuncia un nuovo accordo con Stats Perform, il leader della tecnologia sportiva dei dati e dell’intelligenza artificiale.

Helbiz Media ha esteso il suo rapporto esclusivo con i diritti video delle scommesse live con Stats Perform per altre tre stagioni. È stato anche nominato raccoglitore e distributore esclusivo dei suoi dati sulle scommesse dal 2022 al 2023.

Grazie a Helbiz Media, questo accordo consolida la posizione della Serie B nell’offerta di contenuti relative al betting di Stats Perform, che include anche diritti esclusivi di live streaming su LaLiga (Spagna), Ligue 1 (Francia) e Serie A appena annunciata (Italia), nonché i diritti sui dati per questi e tutti gli altri principali campionati di calcio europei e molti altri.

I diritti video esclusivi internazionali (esclusi quelli nazionali) della Serie B coprono tutte le 380 partite della competizione. Includono lo streaming del betting per negozi online, mobile e betting dalla stagione 2021-22. La partnership sui dati sulle scommesse inizia nella stagione 2022-23.

Dichiarazione di Mauro Balata, presidente della Lega B (nella foto sopra):

“La nostra presenza cresce di giorno in giorno. Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo che contribuisce a dare forma e valore al nostro lavoro quotidiano. Questa partnership continua a portare la Serie B ad un livello superiore”.

Dichiarazione di Matteo Mammì, CEO di HELBIZ MEDIA:

“La nostra strategia di distribuzione internazionale del Campionato di serie B continua a prendere forma con grande velocità. Ora, con questo strepitoso accordo, potremo portare la Serie B in tutti i Paesi strategici, in cui il calcio e la cultura sportiva sono sempre stati un pilastro importante”.

Alex Rice, Chief Rights Officer di Stats Perform, ha commentato: “Siamo lieti di espandere la nostra partnership con la Lega Serie B e con Helbiz Media, e di offrire ai nostri clienti una possibilità di scommesse elevata. La Serie B è un campionato sempre più attraente da seguire sia a livello locale che globale, ed è la patria di talenti emergenti e fan appassionati”.

Helbiz & Helbiz Media

Helbiz è leader globale nei servizi di micro-mobilità. Lanciata nel 2016 e con sede a New York City, la società gestisce monopattini, biciclette e motorini elettrici in circa 35 città in tutto il mondo. Helbiz utilizza una piattaforma di gestione della flotta personalizzata e proprietaria, intelligenza artificiale e mappatura ambientale per ottimizzare le operazioni e la sostenibilità aziendale.

Helbiz Media, interamente controllata da Helbiz, nasce con la duplice missione di sviluppare, gestire e offrire ai consumatori contenuti di intrattenimento audiovisivo, fungendo al tempo stesso da hub pubblicitario per l’intero gruppo Helbiz, sfruttando al meglio tutte le risorse promozionali che Helbiz ha da offrire a disposizione degli investitori pubblicitari. Come parte di questa offerta, Helbiz Media annuncia di aver acquisito i diritti OTT del Campionato di Serie B per l’Italia per le prossime 3 stagioni, 2021-2024. Il servizio di offerta di contenuti, Helbiz Live, sarà fruibile attraverso il digitale lanciando un’offerta innovativa, che lega il mondo del calcio e dello spettacolo alla micromobilità grazie ad Abbonamento + Cashback per la mobilità.