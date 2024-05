Merchandising: svelata la nuova home kit 2024/25 del Milan

Puma e AC Milan hanno presentato oggi il nuovo Home kit del club per la stagione 2024/25, nato dalla perfetta congiunzione tra la storia dei rossoneri e il futuro del design delle divise.

Dove il rosso incontra il nero, il calcio incontra la famiglia. Con i classici colori a rappresentare una riproduzione visiva del genoma umano, l’essenza del Milanismo è la passione che scorre come il sangue nelle vene dei tifosi, una tradizione tramandata di generazione in generazione e indossata da alcuni dei più grandi giocatori di sempre.

Lo stile classico della nuova maglia, con le sue strisce rossonere e i dettagli bianchi, è un richiamo ai 125 anni di storia del club, celebrati anche attraverso una patch dedicata sul retro della maglia, che sarà presente in tutti i kit Puma di questa stagione. L’etica progettuale di Puma contenuta in questo kit incarna una fusione di heritage e modernità, creando un kit che non è solo iconico ma anche una testimonianza della legacy duratura di AC Milan. Una caratteristica distintiva di questo nuovo kit è la scritta “Social Club Institution” sul colletto interno, che simboleggia la costante dedizione del club alle questioni sociali e sottolinea il ruolo di AC Milan come istituzione sociale e culturale impegnata a promuovere un cambiamento positivo della società, in linea con i suoi valori.

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Il nuovo Home kit di AC Milan è una testimonianza del nostro ricco heritage e della legacy duratura del Milanismo, che è in grado di riunire oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo. Questa maglia incarna lo spirito di passione, dedizione e innovazione che definisce il nostro club. Siamo orgogliosi di presentare questo speciale kit, che simboleggia il nostro impegno non solo verso l’eccellenza calcistica, ma anche verso il nostro ruolo di istituzione sociale e culturale.”

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di Puma ha aggiunto: “AC Milan è più di un club: è un simbolo di performance ai massimi livelli che vogliamo combinare con innovazione, design e tecnologia. Con i colori classici e una rappresentazione visiva del genoma umano, celebra come l’amore per l’AC Milan sia stato trasmesso attraverso le generazioni, Made with Milanismo, da Milano al mondo“.

Il nuovo Home kit 2024/25 di AC Milan farà il suo debutto sul campo durante l’ultima partita casalinga della stagione a San Siro contro la Salernitana e sarà indossato anche dalla Prima Squadra maschile durante l’amichevole contro l’AS Roma a Perth, in Australia, il 31 maggio.