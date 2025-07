Merchandising – Bologna calcio lancia la nuova maglia Away (stagione 2025/2026).

A qualche settimana dal lancio del Kit ‘Home’, accolto con entusiasmo da tifosi e addetti ai lavori, Macron e il Bologna FC 1909 (Serie A) presentano la nuova maglia ‘Away’ per la stagione 2025-26: un connubio tra tradizione e innovazione, design italiano e identità bolognese, frutto del lavoro creativo congiunto tra il club emiliano e il Centro Stile Macron.

Il kit da trasferta ha un design che crea un senso di continuità con quello casalingo, utilizzando il motivo a righe sottili. Eleganti linee verticali, alternate in rosso, blu e platino, risaltano su un raffinato sfondo bianco. A dominare la scena al centro della maglia è la coccarda riservata alla squadra vincitrice della Coppa Italia, affiancata dal Macron Hero in blu sulla destra e dalla patch con lo stemma del club sulla sinistra. Il design è completato da un collo a V e da maniche che riprendono il motivo delle righe sottili – rossa a destra e blu a sinistra – con eleganti bordi rossoblù.

Ogni dettaglio testimonia la cura di Macron per il design e la storia del Bologna FC 1909: sul backneck, un’etichetta ispirata al layout della maglia Home riporta in bianco il celebre motto “LO SQUADRONE CHE TREMARE IL MONDO FA”, affiancato dal logo Macron e dalla scritta “Designed in Bologna”, a conferma di un capo ideato, progettato e sviluppato interamente sul territorio. Sul retrocollo esterno, infine, la scritta “WE ARE ONE” in caratteri blu ribadisce l’orgoglio e lo spirito identitario del Bologna FC 1909 e della sua comunità di appassionati.

Il kit si completa con pantaloncini blu rifiniti da profili rossi e coulisse bianche, e calzettoni bianchi impreziositi dalla scritta “BOLOGNA” in blu, dettagli coordinati e una sottile riga rossa che decora il bordo superiore.

Il nuovo Away Kit del Bologna FC 1909 è disponibile per l’acquisto negli store online bolognafcstore.com e macron.com, negli Official Store del Bologna FC 1909, nel Macron Sports Hub di via Stalingrado e nei Macron Store Galleria Cavour, Gran Reno, Aeroporto e Rastignano.