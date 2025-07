Breaking News – Il Powerlifting sbarca in FIPE

La Federazione Italiana Pesistica inserisce ufficialmente il “Powerlifting” tra le proprie attività sportive agonistiche, amatoriali e formative.



Il Consiglio Federale del 28 giugno ha istituito un Gruppo di Lavoro tecnico il cui referente è Amerigo Brunetti con funzioni consultive, all’interno della Commissione Nazionale Distensione su Panca (Bench Press) e Powerlifting coordinata dal dirigente sportivo Marco Giovannini.



Si parte già dal 2025 con alcune gare a cui è stato concesso il patrocinio. Qui di seguito l’elenco completo: FIAP Sparta Bench Cup

Latina (LT) – 31 agosto 2025 FIAP Area 15 Deadlift Cup

Contigliano (RI) – 13/14 settembre 2025 Pro Viribus Gara promozionale Stacco

Sesto Fiorentino (FI) – 18/ 19 ottobre 2025 FIAP 6° Campionato Nazionale APS

Roma 31 ottobre – 1/2 novembre 2025 FIAP 6° Campionato Nazionale APS

Marigliano (NA) – 15/16 novembre 2025 HoS Finale

Morlupo (RM) – 28/29/30 novembre 2025 ASD White Shark Powerlifting Open Meet Classic Edition

Sestri Levante (GE) – 20/21 dicembre 2025



Dal 2026 è in programma l’organizzazione del 1° Campionato Italiano di PL FIPE, che si articolerà su una serie di gare di qualificazione distribuite su tutto il territorio nazionale e nell’arco dell’intera stagione agonistica, attraverso le quali sarà definita una ranking nazionale che determinerà il conseguente accesso alla Finale Nazionale. Tutte le competizioni di PL, utilizzeranno il regolamento IPF. Con nota successiva sarà pubblicato un modulo/link che consentirà alle ASD/SSD affiliate di partecipare alla manifestazione di interesse per proporsi come organizzatori delle gare a circuito. L’elenco delle ASD/SSD in possesso dei requisiti previsti a cui saranno assegnate le gare di qualificazione, unitamente al Calendario ufficiale delle competizioni, sarà deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 20 settembre prossimo, a seguito di accurata selezione da parte del Gruppo di lavoro tecnico della Commissione Nazionale Bench Press e PL.



Presidente FIPE Alberto Miglietta (nella foto in primo piano a destra accanto al SG Francesco Bonincontro): “Nel rispetto dei programmi di indirizzo politico/programmatici presentati in occasione dell’Assemblea Elettiva dell’ottobre scorso, finalizzati alla crescita ed all’ampliamento delle attività della FIPE, quale punto di riferimento nazionale per le discipline della “forza”, siamo molto felici di poter annunciare l’ingresso del POWERLIFTING tra le offerte sportive made in FIPE. Questa attività aggiunge profondità alle attività della FIPE e prepara strategicamente il terreno ad un nuovo Campionato Italiano che avrà anche una copertura televisiva di primissimo livello nazionale ed internazionale ed una comunicazione dedicata a supporto del progetto”.



Di seguito il link allo speciale di Mercoledì 23 luglio di FIPE POWERMAG con ospiti il Presidente Federale Alberto Miglietta, il Segretario Generale FIPE Francesco Bonincontro, il responsabile della Commissione Powerlifting Marco Giovannini ed Amedeo Brunetti (Referente Gruppo di Lavoro). (fonte: FIPE)