Pesistica – Di Maria (U15 FIPE) si conferma d’oro sul tetto d’Europa

Christian Di Maria conquista, per la seconda volta consecutiva, il titolo di Campione Europeo Under 15, e sale sul gradino più alto del podio continentale a Madrid. L’azzurrino si mette al collo tre medaglie d’oro, e firma anche due nuovi record italiani, di slancio e totale. Per lui 98 kg di strappo, 120 kg di slancio, per un totale di 218 kg, una misura che stacca in maniera evidente i suoi diretti avversari e rivela la grande levatura dell’atleta azzurro. 177 i kg sollevati nel totale, infatti, dal bulgaro Aliyanov a cui è andato l’argento mentre il bronzo è andato al georgiano Kutchava con 174 kg.

Nello strappo l’U15 azzurro entra in gara per ultimo, con il turco Eren Yigit Yuce, il diretto avversario, con 80 kg come miglior prova: una prova senza la minima sbavatura per Di Maria che si presenta con 90 kg al primo tentativo. Stessa impostazione per la seconda prova, anch’essa portata a termine in maniera impeccabile con 98 kg caricati sul bilanciere. Tenta il record italiano alla terza alzata, in cui chiede 103, ma questa volta l’incastro non avviene.

Medesimo l’iter nello slancio, con Christian che inizia la sua gara al termine di tutte le prove degli avversari: l’ultimo ad essere salito in pedana era stato il georgiano Kutchava con 99 kg, che l’Azzurrino scavalca subito con una impeccabile prova a 110 kg. Si migliora poi in seconda con 120 kg, record italiano di specialità, per un totale di 218, anch’esso primato italiano, per poi rinunciare al terzo tentativo.

LE DICHIARAZIONI

Alberto Miglietta – Presidente FIPE

“L’oro di Christian Di Maria è un risultato spettacolare, come lo è la differenza dei kili da lui sollevati rispetto a tutto il resto degli avversari. Questo evidenzia l’alto livello della scuola italiana, la preparazione e l’impegno dei nostri ragazzi, che li rende unici in Europa e forse nel Mondo”.

Sebastiano Corbu – Direttore Tecnico Squadre Nazionali

“Abbiamo fatto una gara serena, con un grande sicurezza e consapevolezza dei nostri mezzi. Dopo l’ultima competizione dei campionati italiani non abbiamo fatto lo scarico e siamo saliti in pedana per vincere. Con la seconda prova di slancio abbiamo deciso di fermarci, andava bene così, anche perché stiamo costruendo la categoria”.

Christian Di Maria

“È stata una bella gara, peccato per la terza prova di strappo perché era lì, era fatta. C’è ancora molto da lavorare ma sono felice, invece, per i 120 di slancio. Voglio ringraziare il DT Sebastiano Corbu, la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno supportato dall’Italia”. (fonte: FIPE)