Mastercard sarà il nuovo official naming partner del team McLaren di F.1 (dalla stagione 2026)

McLaren Racing ha annunciato che Mastercard diventerà Official Naming Partner (partner ufficiale del nome) del team di Formula 1 McLaren a partire dal 2026.

A partire dalla prossima stagione, il team sarà conosciuto come McLaren Mastercard Formula 1 Team, segnando l’inizio di una nuova ed entusiasmante era non solo per la partnership, ma anche per i tifosi del team in tutto il mondo. Questa collaborazione ampliata offrirà maggiori opportunità ai fan di vivere esperienze esclusive, dietro le quinte e momenti unici.

Nel rispetto della sua promessa di mettere i fan al centro, Mastercard lancerà “Team Priceless” – un’iniziativa globale che permetterà ai fan Papaya di avvicinarsi ancora di più al team e all’azione durante tutto il calendario delle gare, attraverso un programma curato di attività. In alcune giornate di gara selezionate, i fan scelti vivranno esperienze straordinarie: dai giri in pista ad alta velocità, agli incontri con i piloti, fino a esperienze “Priceless” che valorizzano la cultura locale della città ospitante. Maggiori dettagli su Team Priceless e sul processo di selezione verranno annunciati a breve.

Per lanciare questo nuovo capitolo della partnership, Mastercard ospiterà un grande evento live per i fan ad Amsterdam la sera di mercoledì 27 agosto, in vista del Gran Premio d’Olanda di questo fine settimana. L’evento includerà apparizioni dei piloti McLaren F1 Lando Norris e Oscar Piastri, performance musicali dal vivo e molto altro.

Zak Brown, CEO di McLaren Racing, ha dichiarato:

“Non c’è nessuno più importante per noi dei nostri straordinari tifosi, quindi non potrei essere più felice di entrare in questo nuovo capitolo della nostra partnership con Mastercard con una promessa alla nostra Papaya Family in tutto il mondo: continueremo a mettere i fan al primo posto, a portarli sempre più vicini al team e a offrire esperienze incredibili. Mastercard è un partner fantastico che condivide le nostre passioni e i nostri valori, quindi averla con noi come partner del nome ci darà la piattaforma perfetta per continuare a spingere al massimo dentro e fuori la pista – e non vedo l’ora di vedere Team Priceless prendere vita nel 2026.”

Raja Rajamannar, Chief Marketing and Communications Officer di Mastercard, ha aggiunto:

“La nostra partnership è stata, fin dal primo giorno, basata sul mettere i fan in pole position, e diventare il Naming Partner ufficiale del team McLaren di Formula 1 porta questo impegno a un livello superiore. McLaren Racing rappresenta l’apice dell’innovazione, della precisione e delle prestazioni, valori che rispecchiano i nostri mentre continuiamo a superare i limiti e offrire esperienze vincenti. Collaborazioni come Team Priceless riflettono questi valori e offriranno ai fan tanto da aspettarsi in questa stagione e in molte altre.”