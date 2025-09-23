Fujifilm Instax si conferma official partner della LBA.

Lega Basket Serie A annuncia il rinnovo dell’accordo con Fujifilm instax, che sarà Official Partner anche per la stagione 2025/26. L’intesa, raggiunta grazie al supporto di Infront – Official Advisor di LBA – consolida per il terzo anno consecutivo la collaborazione con il brand, che accompagnerà i tifosi nei principali appuntamenti del basket italiano: Frecciarossa Supercoppa, Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia e LBA Finals Unipol.

Durante tutte le manifestazioni sarà presente un corner dedicato, l’instax Photobooth, dove i fan potranno scattare una foto accanto alla Coppa e ricevere immediatamente una stampa instax™, grazie alla tecnologia istantanea delle stampanti instax link. Un gesto semplice che trasforma l’energia del momento in un’immagine concreta, da vivere e condividere.

Questa attivazione, confermata da LBA per l’entusiasmo e la partecipazione che suscita tra il pubblico, rappresenta un’occasione autentica di incontro tra passione sportiva e fotografia istantanea.

“La passione per lo sport e il fair play guidano l’impegno di Fujifilm instax, che mette la propria tecnologia al servizio della grande pallacanestro italiana. Questa partnership è per instax un nuovo stimolo in un percorso di continuità e crescita del brand” – dichiara Maurizio Mori, General Manager Imaging Solution Business Domain di Fujifilm Italia – “Celebriamo l’essenza della fotografia istantanea, che da sempre conquista i nostri clienti, unendola alla visione di un partner che condivide con noi creatività e connessione. Insieme portiamo l’esperienza instax™ oltre la stampa fisica, offrendo possibilità sempre più ampie di creare e condividere. Attraverso un’esperienza immersiva, vogliamo dare ai tifosi l’opportunità di vivere appieno gli istanti più emozionanti delle finali, rendendo l’esperienza instax™ accessibile a un pubblico sempre più vasto.”

Questa iniziativa, una partnership che unisce tecnologia e passione per lo sport, rafforza l’impegno di Fujifilm instax nel sostenere le competizioni in un contesto di lealtà e correttezza, arricchendo l’esperienza complessiva dei tifosi di un evento sportivo di rilievo.

Con questo progetto, Fujifilm instax conferma il proprio ruolo di brand globale capace di ispirare le persone attraverso la forza delle immagini istantanee. Dallo sport ai momenti di vita quotidiana, dalla creatività al divertimento condiviso, instax si afferma come punto di riferimento per le nuove generazioni e per tutti coloro che desiderano esprimersi e raccontarsi attraverso la fotografia.