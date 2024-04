Dazn: tutto pronto per il super-derby tra Milan e Inter

Con l’avvicinarsi del tanto atteso Derby di Milano, che si giocherà lunedì 22 aprile nel tempio di San Siro e sarà visibile in esclusiva su DAZN, l’atmosfera nella città meneghina e sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo si fa elettrizzante.

Ad anticipare il calcio d’inizio del big match, fissato alle 20:45 di lunedì con il commento di Pierluigi Pardo e Marco Parolo, un ricco ed esclusivo prepartita live su DAZN dalle 19:45, che vedrà a bordocampo insieme a Diletta Leotta e Andrea Stramaccioni anche l’ex bandiera del Milan Filippo Inzaghi. Inzaghi resterà con i tifosi milanisti e interisti anche nel postpartita come ospite in studio per Sunday Night Square – eccezionalmente live di lunedì sera per la Stracittadina – al fianco di Marco Cattaneo, Stefano Borghi e Andrea Stramaccioni.

Per entrare in clima derby e accompagnare tutti i tifosi verso la partita più importante, le voci di Pierluigi Pardo e Stefano Borghi nei contenuti Un’Altra Storia e Indimenticabili powered by eBay, unite anche all’iniziativa speciale su Milano Apecar DAZN.

Da oggi, infatti, i tifosi potranno godersi l’ultima puntata di questa stagione di Serie A TIM di “Un’Altra Storia” che vede protagonista proprio Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan ed allenatore, nonché fratello dell’allenatore neroazzurro Simone. Inzaghi e Pardo rifletteranno sulle tappe salienti della vita della leggenda rossonera, alternando analisi sul suo ruolo da allenatore e ricordando momenti ancora vividi del suo passato calcistico nei primi anni 2000, con particolare enfasi alle Stracittadine milanesi vissute in prima persona.

Per rivivere le emozioni dei Derby della Madonnina passati, nella nuova puntata di “Indimenticabili”, Stefano Borghi accompagnerà i tifosi in un viaggio nel tempo dove il calcio è strumento e destinazione. Il contenuto catapulterà i tifosi in uno dei derby più iconici del nostro secolo: Milan-Inter del 21 febbraio 2004. Tanti gli aneddoti e gli oggetti indimenticabili, dallo pneumatico Pirelli ad aghi e gomitoli che simboleggiano il contrasto tra le squadre e le loro leadership, al fax che richiama l’arrivo di Stanković all’Inter, fino a una maglia da ciclista in memoria di Marco Pantani, il pirata che sembra aver ispirato la rimonta del Milan.

In attesa del big match, in app saranno disponibili anche “Quella Volta che“, il format in cui i giornalisti della DAZN Squad raccontano episodi curiosi delle precedenti partite disputate tra le due squadre, e “Top Gol” con i 50 migliori gol di Milan e Inter.

Non solo contenuti on demand, ma anche iniziative che coinvolgeranno entrambe le tifoserie: dal 21 al 26 aprile, le strade della città di Milano saranno animate dall’Apecar DAZN, pronta a regalare ai tifosi le sciarpe della loro squadra del cuore: Inter e Milan. Una volta trovato il pop up itinerante, sarà sufficiente inquadrare il QR Code, seguire le istruzioni e ritirare il proprio premio.