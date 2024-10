Marketing: Tim sponsorizza la prima squadra femminile della Roma e tutto il settore giovanile

Tim e AS Roma hanno annunciato una nuova partnership biennale che vedrà l’azienda leader italiana di telecomunicazioni diventare sponsor di maglia della Prima Squadra Femminile, che lo scorso anno ha vinto il suo secondo scudetto consecutivo e la Coppa Italia ed è ora impegnata in Women’s Champions League. Il marchio di Tim sarà inoltre presente sulle maglie di tutte le formazioni maschili e femminili del settore giovanile giallorosso. Saranno inoltre realizzate una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive. (fonte: AS Roma)