Il rapporto viabilità-parcheggi allo Stadio di Bergamo diventa un caso pubblico. Fioccano le multe e i tifosi sono sul piede di guerra

Presentato un ordine del giorno urgente per migliorare la mobilità durante le partite dell’Atalanta.

Il Consigliere Comunale Cesare Di Cintio ha presentato un odg, che sarà discusso in Consiglio Comunale, per affrontare le criticità legate alla viabilità e alla carenza di parcheggi attorno allo Stadio di Bergamo, specialmente durante le partite serali e infrasettimanali dell’Atalanta (impegnata quest’anno anche in Champions). In particolare, si segnalano i problemi di traffico che interessano le strade limitrofe allo stadio e i disagi vissuti dai residenti della zona, aggravati dalla mancanza di parcheggi adeguati per i tifosi, costretti a sostare in aree vietate. Le recenti partite casalinghe dell’Atalanta hanno evidenziato la gravità della situazione: durante gli incontri contro Arsenal, Como e Genoa sono state elevate complessivamente oltre 470 multe per divieto di sosta. Tuttavia, tali sanzioni non risolvono il problema della viabilità né migliorano la gestione del flusso di tifosi che si recano allo stadio.

Il Consigliere Di Cintio ha sottolineato l’urgenza di intervenire in vista del prossimo incontro di Champions League tra Atalanta e Celtic, previsto per il 23 ottobre 2024. Tra le soluzioni proposte, spiccano l’incremento delle corse degli autobus ATB nelle fasce orarie pre e post-partita e la creazione di convenzioni con parcheggi privati, come quelli del supermercato Esselunga e di via Corridoni, che potrebbero rimanere aperti fino a mezzanotte per accogliere i tifosi.

“L’obiettivo di queste proposte – spiega Di Cintio – è migliorare la mobilità nella zona dello stadio, garantendo al contempo la sicurezza della circolazione e riducendo i disagi per i residenti. Non possiamo continuare a far gravare la gestione del traffico solo con provvedimenti sanzionatori. È necessario un piano a lungo termine che preveda più parcheggi e un trasporto pubblico efficiente.”

Secondo quanto risulta all’agenzia Sporteconomy se questo stato di cose dovesse proseguire nei prossimi mesi sarebbe già pronta una protesta molto forte dei tifosi, primi destinatari di queste multe.

“I problemi di viabilità della nostra città non possono ricadere sui tifosi e sulle loro famiglie” – ha dichiarato all’agenzia Sporteconomy, il consigliere civico Cesare Di Cintio (avvocato specializzato in diritti sportivi). “La gente è stanca e inizia a non poterne più. Il tifo non può diventare una colpa o una scusa per lanciare una maxi campagna sul terreno delle multe. I supporter della “Dea” devono essere aiutati non vessati. Ho solo raccolto un grido di dolore. E’ tempo di intervenire perchè la situazione, in occasione delle gare ufficiali dell’Atalanta, sta diventando veramente imbarazzante”.