Marketing: Macron vestirà il XV di USA Rugby

Macron ha scelto di investire negli Stati Uniti grazie alla partnership con USA Rugby, l’organo che governa e gestisce la palla oval negli States. Il brand italiano, ormai sempre più presente nel mercato nordamericano anche grazie alla recente apertura della nuova sede a Bridgeport nel Connecticut, vestirà le nazionali maschili e femminili USA sia per quanto riguarda il rugby a XV che il Rugby Sevens. Proprio le “Women’s Eagles” rappresentano una delle nazionali top a livello mondiale, con la formazione femminile di Rugby Sevens che al torneo Olimpico di Parigi ha ottenuto anche uno storico bronzo.

Con l’ingresso della nazionale statunitense, Macron può vantare partnership con cinque nazionali nella Top 10 del ranking femminile di World Rugby (Canada, Scozia, USA, Italia e Galles), mentre sono addirittura 9 tra le prime 20 le nazionali partner nella classifica maschile.

USA Rugby è stata fondata nel 1975, ma già nel 1870 negli Stati Uniti il gioco del rugby era presente, anche se successivamente venne modificato trasformandosi in quello che è oggi il football americano. L’attività rugbistica in ogni caso si sviluppò tanto che la Nazionale di rugby statunitense, soprannominata “Eagles”, si aggiudicò la medaglia d’oro nel rugby olimpico nel 1920 e nel 1924. Negli anni ‘70 si assistette a un rifiorire del rugby negli Stati Uniti e quindi nacque la necessità di creare un organo che dirigesse questo specifico sport. Oggi, USA Rugby gestisce il gioco a livello nazionale attraverso le competizioni amatoriali di club, college e giovanili. Anche la Major League Rugby, la lega professionistica maschile a XV degli Stati Uniti, opera in collaborazione con USA Rugby ed è in crescita dal suo esordio nel 2017.