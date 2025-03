Marketing – Sponsorship “monstre” Adidas-Liverpool: 71 milioni di euro a stagione

Il Liverpool FC e Adidas hanno ufficialmente siglato un nuovo accordo pluriennale. Il brand tedesco sarà nuovamente sponsor tecnico del club di English Premier League a partire dal 1° agosto 2025. Precedenti collaborazioni sono state attivate dal 1985 al 1996 e, successivamente, dal 2006 al 2012. Il cambio di sponsor tecnico da Nike (attuale fornitore delle maglie da gioco) ad Adidas garantirà ai “Reds” oltre 71 milioni di euro a stagione. Una cifra “monstre” non solo per il calcio inglese, ma più in generale a livello continentale.

Adidas fornirà le divise di gioco, l’abbigliamento da allenamento oltre a quello “street” per tutte le squadre del Liverpool (maschile, femminile, Academy). A ciò si aggiunge il materiale tecnico per lo staff della LFC Foundation (specializzata in attività benefiche sul territorio metropolitano di Liverpool).