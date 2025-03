La FIPE di Miglietta lancia l’idea di un organo tutto al femminile

Un tavolo tutto al femminile per migliorare la gestione di una federazione sportiva, non solo in un’ottica di inclusione, ma a livello generale. Un organo libero e completamente slegato da qualsiasi componente maschile (composto da importanti professioniste del settore). L’iniziativa lanciata dalla FIPE, la Federazione italiana pesistica, è stata illustrata di recente su ItaliaOggi (in una video intervista del giornalista Michele Damiani) dal presidente federale Alberto Miglietta (nella foto in primo piano).

L’iniziativa della Federazione Italiana Pesistica, di creare un tavolo tutto al femminile per migliorare la gestione federale, è un passo significativo verso una maggiore inclusività e valorizzazione delle professionalità femminili nel settore sportivo. L’idea di un organo completamente slegato da qualsiasi componente maschile, composto da esperte e professioniste del settore, riflette un approccio innovativo e un impegno a garantire pari opportunità di leadership e decisione.

Questo tavolo non ha solo l’obiettivo di favorire l’inclusione delle donne, ma di agire in modo concreto per migliorare la gestione della Federazione, portando competenze e visioni diverse che possano arricchire le scelte strategiche, migliorando la performance complessiva.

Questo modello di governance potrebbe diventare un esempio per altre federazioni, non solo in ambito sportivo ma anche in altri settori. Un approccio differente, che parte dalla diversità e dall’inclusione, potrebbe essere una chiave per una gestione più equilibrata e innovativa.

Valorizzazione delle competenze femminili: questa iniziativa rappresenta un’opportunità per dimostrare che le donne possono avere un ruolo di leadership anche in ambiti tradizionalmente dominati dagli uomini. È fondamentale che le competenze femminili vengano riconosciute e utilizzate per migliorare la gestione e l’efficienza nelle federazioni sportive.

Promozione di un cambiamento culturale: Oltre all’inclusione, l’idea di un organo, completamente femminile, dimostra che l’uguaglianza di genere non deve essere vista solo come una questione sociale, ma anche come un modo per rinnovare la gestione e promuovere un cambiamento culturale nelle strutture sportive.