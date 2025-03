WindTre alla 30ima edizione della Acea Run Rome The Marathon

WindTre parteciperà come main sponsor alla Acea Run Rome The Marathon, l’evento in programma il 16 marzo che prevede la partecipazione di oltre 50mila persone e che, nell’anno del trentennale e del Giubileo, di cui WindTre è Communication Supporter, ha già raggiunto il numero di iscritti dell’edizione 2024.

L’Acea Run Rome The Marathon registra, infatti, quasi 30mila partecipanti, numero al quale sommare anche quelli della Staffetta Run4Rome e della Fun Run stracittadina.

Grazie alla rete WindTre, infatti, i runner possono contare su una connessione stabile e veloce durante tutta la manifestazione per ricevere risultati in tempo reale, scattare foto e condividere le proprie emozioni con amici e familiari. Sarà presente negli stand della Maratona al Palazzo dei Congressi dell’EUR (13-15 marzo) e al Circo Massimo (15-16 marzo), dove sarà possibile attivare la polizza “Sport”, distribuita da WindTre Assicurazioni.

Per celebrare l’evento, WindTre propone, inoltre, l’offerta speciale dedicata “Maratona di Roma 5G”, attivabile fino al 23 marzo che, con un canone di 9,99 euro al mese, comprende 200GB, minuti illimitati e 200 sms. Sarà possibile effettuare l’attivazione all’interno degli stand della Maratona e in tutti i WindTre Store. Inoltre, gli atleti e i visitatori provenienti da tutte le parti del mondo potranno attivare Tourist Pass, un’offerta speciale limitata alla durata del soggiorno in Italia che prevede 200GB in 5G, 19GB utilizzabili in tutta l’Unione Europea, minuti illimitati in Italia e 100 minuti per chiamare l’estero al costo di 24,99 euro per 30 giorni, sim inclusa.