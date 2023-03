La Lazio lancia la Media Company con NVP

NVP pmi innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, comunica la sottoscrizione di un accordo strategico pluriennale con la S.S. Lazio.

NVP è stata scelta come partner esclusivo per la gestione, fino al 31 dicembre 2028, della nuova Media Company della prestigiosa società di calcio, dei servizi digitali di entertainment “LAZIO STYLE RADIO” e “LAZIO STYLE CHANNEL” trasmesso sul canale 233 di SKY in modalità SVOD, oltre alla gestione dei canali web e social e la creazione della nuova piattaforma OTT.

NVP garantirà know how ed expertise tramite un gruppo selezionato di professionisti altamente qualificati; inoltre,si occuperà della progettazione e della realizzazione di tutti i nuovi ambienti digitali ufficiali e dell’ideazione di contenuti per la piattaforma multicanale OTT della S.S. Lazio, oltre alla gestione dei canali social e lo sviluppo della strategia digitale futura della Media Company. L’organizzazione dei processi avrà luogo nella sede operativa della Media Company di Formello (Roma), a supporto delle attività di “remote production” nella sede dell’Innovation Hub NVP di Cologno Monzese (Milano).

Ivan Pintabona, consigliere di amministrazione e CTO di NVP: Grazie alla lungimiranza del Presidente Claudio Lotito che mira a valorizzare tutti i diritti di proprietà con la rilevante prospettiva futura del rafforzamento del brand S.S. LAZIO nasce questa rilevante partnership che rappresenta per NVP il raggiungimento di un importante traguardo nella creazione ed erogazione di servizi digitali innovativi. L’accordo sottoscritto rappresenta per NVP un concreto riconoscimento degli investimenti in tecnologia e digital innovation effettuati negli ultimi anni e conferma che la strategia di copertura “End to End” in ambito media rappresenta il profilo ideale allo sviluppo di importanti brand come S.S. Lazio.

Claudio Lotito, presidente della S.S. Lazio: “Questo accordo tra due leader dei rispettivi settori apre le proprie porte a una novità assoluta. La sinergia con NVP, modello nella realizzazione dei contenuti, porterà la S.S. Lazio a diventare, infatti, la prima media company in Italia, percorrendo una strada mai battuta prima da alcuna squadra italiana, con lo scopo di valorizzare ulteriormente il lavoro di comunicazione fin qui svolto, finalizzato alla valorizzazione del brand, all’aumento dei ricavi e alla crescita del club a livello internazionale, per essere sempre più vicina ai nostri tifosi e a tutti gli appassionati di calcio”.