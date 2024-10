Marketing: Leo Messi fa volare il merchandising dell’Inter Miami (MLS) al primo posto nelle vendite

Per il 2° anno consecutivo Lionel Messi (stella dell’Inter Miami FC) è al primo posto della classifica delle maglie più vendute nella MLS (Major League Soccer, l’equivalente della serie A italiana). Al 2° posto c’è il centravanti Luis Suarez, compagno di squadra di Messi. Quattro dei primi 25 di questa speciale classifica sono giocatori al loro 1° anno nel massimo campionato americano: parliamo di Pedro de la Vega (Seattle Sounders FC), di Emil Forsberg (New York Red Bulls), di Olivier Giroud (LAFC) e di Luis Suárez (Inter Miami CF).

Sei giocatori poi hanno un età inferiore ai 26 anni: Pedro de la Vega (23), Brian Gutiérrez (21), Cucho Hernández (25), Riqui Puig (25), Jacob Shaffelburg (24), John Tolkin (22).

Tutte le maglie delle squadre MLS sono ideate e prodotte da adidas all’interno di un accordo quadro con la MLS.

L’Inter Miami, club delle stelle Suàrez e Messi, attualmente primo in MLS (con 71 punti dopo 33 giornate e davanti di 11 punti nei confronti dei Columbus Crew, 2° con una gara in meno) può festeggiare in quanto quattro giocatori sono presenti in questa top 25.