Marketing: Torino FC e Joma presentano la nuova maglia gara third del Torino FC 2024/25

La nuova maglia gara third riprende un percorso intrapreso nelle passate stagioni per le terze maglie.

La Maglia Gara Third avrà come colore principale il colore dell’anno 2024 Peach Fuzz: le tinte arancione pesca saranno intervallate da pennellate granata e inserti blu. L’immaginario della terza maglia si mescola con lo scenario della “Galleria Civica d’Arte Moderna di Torino”, cornice dello shooting realizzato insieme a quattro componenti del settore giovanile del Torino FC.

La GAM, prima galleria d’arte moderna in Italia, raccoglie opere, dipinti e sculture di arte moderna e contemporanea che vogliono parlare alle nuove generazioni.

Il motto “DNA TORINO”, elemento che ha caratterizzato la comunicazione del club con l’inizio della nuova stagione sportiva 2024/25, trova spazio nella parte interna del colletto, mentre nella parte posteriore è presente la scritta “TORINO FC 1906”, realizzata nel carattere ufficiale del club e con stampa laser in rilievo. Sempre nella parte posteriore della maglia, i numeri dei calciatori vedranno una trama che richiama la celebre “elica” del dna emergere grazie alla tecnica Matt Gloss.

Nel segno della continuità, sulle maglie gara sono presenti Suzuki come main partner, Fratelli Beretta come Second Main Partner, Acrobatica come Back Partner e JD come Sleeve Partner. (fonte: Torino FC)