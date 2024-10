PIF (fondo saudita) interessato all’acquisto del 10% di DAZN. Operazione da 1 miliardo di dollari

Dopo le “proprietà” del calcio, adesso è il turno dei “diritti tv”. Secondo quanto riporta l’agenzia stampa Reuters, il fondo sovrano nazionale saudita PIF (già noto per aver acquisito, pochi anni fa, il controllo del Newcastle United FC in English Premier League) sarebbe tra i potenziali acquirenti di una quota di minoranza (circa il 10% valorizzato in 1 miliardo di dollari) di Dazn, piattaforma internazionale di streaming specializzata in diritti sportivi (nel nostro Paese, fino alla stagione sportiva 2029, possiede i tv rights della Serie A). Sempre Reuters sottolinea come la trattativa con DAZN sarebbe iniziata a fine anno (2023) ma ancora non si è entrati in una fase avanzata dell’operazione. Sempre la piattaforma di streaming sta valutando diverse opzioni di partnership con altri tre fondi di investimento (in questo caso si tratterebbe della cessione dell’intero pacchetto azionario per una cifra non inferiore ai 10 miliardi di dollari).