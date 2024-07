Marketing: il Como 1907 debutta in Serie A con le maglie Adidas

A partire dalla stagione 2024/25, tutte le squadre del Como 1907 (maschile, femminile, giovanili) indosseranno prodotti adidas.

L’annuncio segue un percorso storico per il Como 1907: con la squadra maschile che si è assicurata la promozione in Serie A dopo 21 anni, dopo essere stata in Serie D (quarta divisione italiana) nel 2019.

Un elemento fondamentale di questo nuovo accordo vedrà il Como estendere le proprie operazioni di vendita al dettaglio sia in negozio che online, a livello locale e globale, compreso lo sviluppo di una gamma di prodotti lifestyle personalizzati, i cui dettagli saranno annunciati a breve.

Alessandra Furia, Senior Director Brand di adidas, ha dichiarato: “Il Como 1907 è una società calcistica dalla lunga tradizione, che ha intrapreso un percorso ambizioso, capace di riportare il club nel massimo campionato italiano. In questo momento storico così importante per la città di Como e la sua società calcistica, siamo felici di iniziare insieme una partership pluriennale, che rappresenterà un nuovo capitolo nella storia sia del brand che del club, espressione virtuosa di un territorio unico e apprezzato in tutto il mondo come quello lariano. adidas lega da sempre la sua storia al calcio ed è orgogliosa di supportare il Como nella sua crescita e nel suo impegno sul campo e a favore della comunità”.

Commentando la partnership, Mirwan Suwarso, rappresentante ufficiale del gruppo proprietario del club, ha dichiarato: “Questo è l’inizio di quello che speriamo sia un viaggio lungo e gratificante con adidas. Siamo un club umile ma con grandi ambizioni sia in campo che fuori. La nostra casa è Como, uno degli scenari più belli al mondo per una squadra di calcio, con una comunità ricca da esplorare. Questa partnership è una parte importante del nostro progetto di combinare calcio e un assaggio dello stile di vita comasco”.

Il nuovo kit Como 1907 per la stagione 2024/25 sarà distribuito la prossima sia settimana e sia i kit da gara che quelli d’allenamento saranno disponibili a breve per l’acquisto online su https://shop.comofootball.com/ en e nei negozi del Como 1907 (fonte: Como calcio)