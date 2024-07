U-Power si conferma per il 5° anno consecutivo partner della maglia e dello stadio del Monza

Lo stadio Brianteo di Monza continuerà a chiamarsi “U-Power Stadium“. È stato ufficializzato infatti il rinnovo della sponsorizzazione del brand di calzature e abbigliamento da lavoro per la stagione 2024/25 con AC Monza (attualmente in Serie A) per il quinto anno consecutivo. Oltre al naming dello stadio il leone di U-Power continuerà a campeggiare anche sulle maglie da gara dei biancorossi.