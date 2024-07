Chiliz si allega con PUML Better Health. Nuovo accordo strategico a livello internazionale

Chiliz, leader nella blockchain per lo sport e l’intrattenimento, ha annunciato nelle ultime ore una nuova integrazione con PUML Better Health, la piattaforma per la ludicizzazione di salute, benessere e sport. Questa collaborazione punta a portare Move to Earn e Fan Health nella community di Chiliz.

PUML Better Health è una piattaforma con sede in Australia per la ludicizzazione di salute e benessere. Consente agli utenti di connettere i dispositivi indossabili e di richiedere una ricompensa per i passi che fanno ogni giorno, premiando i membri con PUML, la sua moneta di gioco in-app. Questa moneta di gioco permette di riscattare mensilmente una conversione in token nativo $PUMLx, che può essere scambiato con CHZ e Fan Token.

Caratteristiche e vantaggi chiave

ora gli utenti di Chiliz potranno incrementare le proprie ricompense giornaliere tenendo 100 CHZ nel portafoglio PUML custodito autonomamente, direttamente all’interno dell’app. Questo consente a coloro che hanno CHZ di richiedere la ricompensa per 10 mila passi al giorno oltre a ricevere i vantaggi di un abbonamento premium a pagamento, se mantengono il proprio saldo al di sopra di 100 CHZ. Sfide ad accesso tramite token: gli utenti possono partecipare a sfide salutari giornaliere e mensili, come obiettivi di numero di passi giornaliero, sfide di squadra e distanza da percorrere. Basta scaricare l’app e connettere i propri dispositivi indossabili per tracciare i propri passi e competere con gli altri membri della community. Alcune sfide saranno ad accesso tramite token, utilizzando CHZ e Fan Token. Ciò contribuirà a creare un’esperienza unica per i fan e consentirà il tracciamento del dispositivo e le chat nel club della community.

Questa partnership si sviluppa in un momento in cui l’integrazione della salute e del benessere nelle piattaforme digitali è sempre più in auge. Con l’accento che viene posto a livello globale sul benessere e sulla forma fisica, Chiliz e PULM Better Health si configurano come leader di questa tendenza all’interno della community dello sport.

“La nostra missione in Chiliz è quella di innovare e migliorare continuamente l’esperienza dei fan” ha affermato Alexandre Dreyfus, fondatore e AD di Chiliz. “La partnership con PUML Better Health ci consente di integrare la salute e il benessere dei fan e la nostra prima piattaforma Move to Earn nel nostro ecosistema, offrendo ai fan una maniera originale per interagire con la loro community attraverso la ludicizzazione di sfide per la forma fisica”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Chiliz e aprire la nostra piattaforma per la ludicizzazione della salute a un pubblico più vasto” ha aggiunto Damien King, AD e fondatore di PUML Better Health. “Questa partnership non solo promuove l’attività fisica, ma offre anche ai fan una maniera originale per tenersi in contatto in un’esperienza SportFi”.