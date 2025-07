Marketing – Halcón Viajes entra nel pool di sponsor della RFEF.

Halcón Viajes, agenzia di viaggi del gruppo Ávoris Corporación Empresarial, è il nuovo sponsor ufficiale della Reale Federazione Spagnola di Calcio (RFEF). L’accordo, valido fino al 2028, segna un’evoluzione del rapporto già avviato due anni fa tra le due realtà e punta a un maggiore coinvolgimento nella pianificazione di iniziative congiunte, con ricadute in termini di visibilità, mobilità e progettazione di eventi legati al calcio spagnolo.

Il nuovo ruolo di sponsor partner permetterà a Halcón Viajes di partecipare attivamente allo sviluppo di progetti che coinvolgeranno le squadre maschili e femminili senior, nonché la Nazionale U-21.

«Accompagnare la Nazionale spagnola come sponsor partner – ha dichiarato Vicente Fenollar di Halcón Viajes – non è solo motivo di orgoglio, ma anche una responsabilità. Sport e turismo parlano lo stesso linguaggio: quello dell’eccellenza, dell’impegno e della passione. Questa alleanza rafforza il nostro legame con istituzioni che rappresentano valori nei quali ci riconosciamo pienamente».

All’interno della stessa operazione, BCD Sports, agenzia del gruppo Ávoris specializzata in esperienze e logistica sportiva, viene confermata come agenzia ufficiale della RFEF fino al 2031, mantenendo il ruolo di riferimento per l’organizzazione dei viaggi e degli eventi legati a tutte le categorie della Federazione, inclusa la partecipazione alla Coppa del Mondo 2030. «La Nazionale non è solo una squadra: è il riflesso dell’identità collettiva del Paese, ha affermato Juan Carlos González.».