Cesena FC (Serie B) conferma “1 Attimo in Forma” nel ruolo di sleeve sponsor.

Cesena FC comunica di aver rinnovato la propria partnership con “1 Attimo in Forma“, che sarà sleeve sponsor dei bianconeri anche per la stagione sportiva 2025/2026. L’azienda Official Nutrition Partner del club conferma, così, la propria presenza sulla manica delle maglie da gara bianconere per tutti gli impegni ufficiali della nuova stagione.

Prosegue, dunque, il percorso avviato la scorsa estate tra Cesena FC e 1 Attimo in Forma, con quest’ultima che è stata coinvolta direttamente in importanti iniziative dentro e fuori dal campo, quali il progetto Scuola Bianconera negli istituti scolastici della città e il Fan Village dedicato alle famiglie alle spalle del settore Distinti dell’Orogel Stadium.

Punto di riferimento nel campo della nutrizione non solo per gli sportivi, ma anche per tutti i consumatori attenti al benessere, grazie alla qualità delle materie prime utilizzate ed alla ricerca del miglior gusto dei propri prodotti, 1 Attimo in Forma rinnova, inoltre, il proprio impegno anche verso il Settore Giovanile bianconero: il brand leader a livello nazionale nel settore dell’healthy food e specializzato nella realizzazione di prodotti per l’integrazione alimentare a contributo proteico, sarà, infatti, anche sleeve sponsor di tutte le formazioni bianconere dall’Under 9 all’Under 17.

“Rinnovare la partnership con il Cesena FC – ha commentato Cristiana D’Alessio, CEO di 1 Attimo in Forma srl – rappresenta per noi molto più di una semplice sponsorizzazione: è un impegno concreto nel promuovere uno stile di vita sano attraverso il linguaggio universale dello sport. Crediamo fortemente nel potere educativo del calcio, ed è per questo che siamo entusiasti di accompagnare anche quest’anno tutte le squadre del Settore Giovanile bianconero nel loro percorso di crescita. Il nostro obiettivo rimane quello di supportare atleti e famiglie con soluzioni nutrizionali di qualità, che uniscano benessere e gusto, contribuendo a formare non solo sportivi migliori, ma persone più consapevoli. Essere presenti sulle maglie del Cesena FC è per noi motivo di orgoglio e stimolo a fare sempre meglio.”

“Siamo estremamente soddisfatti di rinnovare la partnership con 1 Attimo in Forma – ha dichiarato il Direttore Generale del Cesena FC, Corrado Di Taranto – un’azienda di riferimento nel mondo dell’healthy food e con la quale condividiamo valori fondamentali come l’ambizione, il sacrificio e l’impegno verso i giovani. La conferma come sleeve sponsor della Prima Squadra anche per la stagione sportiva 2025-2026 è per noi motivo di orgoglio, così come il sostegno al nostro Settore Giovanile, che vedrà 1 Attimo in Forma al fianco dei giovani bianconeri dall’Under 17 all’Under 9. Si tratta di una collaborazione autentica che, nel corso dell’ultima stagione sportiva, ha portato alla realizzazione di importanti iniziative congiunte anche al di fuori del campo, rafforzando il legame tra le nostre due realtà. Siamo convinti che questo percorso condiviso continuerà a generare valore e nuove opportunità per entrambe le realtà, nel nome della comune passione per lo sport.“