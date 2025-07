Solana: futures su CME oltre 4 miliardi di dollari. Boom dell’adozione istituzionale, mentre Snorter infiamma i trader

Solana supera i 4 miliardi di dollari in futures su CME, confermandosi come un asset istituzionale chiave. Parallelamente, cresce anche l’interesse per Snorter, il nuovo progetto che potenzia il trading DeFi su Solana, con un bot Telegram avanzato, e conquista il settore retail.

Il mercato dei futures su Solana (SOL) ha appena raggiunto un traguardo significativo: oltre 4 miliardi di dollari di volume nozionale combinato tra futures standard e Micro futures su CME Group. Questo dato non è solo simbolico, ma segna la crescente legittimazione di Solana tra gli investitori istituzionali.

CME Group, la più grande borsa di derivati al mondo, ha introdotto i futures SOL per rispondere alla domanda in crescita da parte di fondi, banche e trader professionali, desiderosi di ottenere esposizione regolamentata alla criptovaluta. Il successo di questi contratti mostra come Solana stia guadagnando centralità tra i crypto asset più scambiati, grazie alla sua rete veloce e a basso costo.

L’introduzione dei Micro futures, con tagli ridotti rispetto ai contratti standard, ha inoltre permesso anche agli investitori con capitali contenuti di accedere a questi strumenti, ampliando il bacino di utenza e aumentando ulteriormente i volumi.

Da blockchain emergente ad asset mainstream: la traiettoria di Solana

Il superamento dei 4 miliardi di dollari sui contratti futures è più di un semplice traguardo numerico: rappresenta l’ingresso definitivo di Solana nel novero degli asset istituzionali. Un tempo considerata una scommessa ad alto rischio nel panorama altcoin, Solana si sta affermando come alternativa seria a Ethereum, soprattutto in ambito DeFi e tokenizzazione.

La presenza di futures su una piattaforma consolidata come CME ha effetti stabilizzanti sul prezzo di SOL, poiché consente agli investitori di coprire posizioni e gestire il rischio. Questo è fondamentale per attrarre capitali tradizionali, i quali tendono a evitare asset troppo volatili o privi di strumenti di hedging adeguati.

Secondo molti analisti, questa nuova fase della storia di Solana potrebbe portare maggiore liquidità, adozione e solidità dell’ecosistema, contribuendo a farne uno dei pilastri della finanza decentralizzata 2.0.

Futures Solana: cosa significa per i trader e per il mercato crypto

I futures di crypto stanno diventando strumenti sempre più rilevanti nel portafoglio dei gestori patrimoniali e degli hedge fund. A differenza del semplice acquisto spot di token, i futures permettono di speculare, proteggersi e bilanciare il rischio senza detenere direttamente gli asset.

Nel caso di Solana, il lancio dei Micro futures ha giocato un ruolo chiave nel far crescere la base di investitori retail avanzati, consentendo l’accesso a strumenti sofisticati con esposizione ridotta.

Inoltre, la liquidità portata dal trading istituzionale tende a ridurre gli spread, rendendo il mercato più efficiente e meno soggetto a pump & dump. Questo rende SOL un asset più affidabile anche per i trader a lungo termine.

Sebbene il prezzo di SOL sia rimasto stabile attorno ai 152 dollari, i segnali sul medio-lungo periodo sono bullish. Il mercato si sta evolvendo e Solana è sempre più parte integrante del nuovo standard crypto.

Solana conquista gli istituzionali, Snorter potenzia i retail

Il traguardo dei 4 miliardi di dollari in futures su Solana segna un momento storico: SOL è ormai considerato un asset maturo per l’adozione istituzionale. L’effetto domino che ne deriva potrebbe accelerare ulteriormente la crescita dell’intero ecosistema, rendendolo più liquido, stabile e competitivo.

Mentre Solana conquista gli investitori istituzionali, progetti comeSnorter ($SNORT) offrono strumenti di trading avanzati per il pubblico retail. Snorter è un bot crypto integrato in Telegram, costruito proprio su rete Solana, e progettato per offrire swap sub-secondo, protezione MEV, copy trading e dashboard istituzionali in un’unica interfaccia.

Snorter rappresenta la declinazione retail e decentralizzata della stessa logica che sta guidando l’adozione istituzionale di Solana: velocità, ottimizzazione e automazione. In un contesto in cui le opportunità si muovono rapidamente, Snorter punta a diventare il bot di riferimento per il 2025, capace di individuare le opportunità più promettenti del mercato.

Tra le funzionalità chiave del progetto troviamo:

Interfaccia Telegram pronta all’uso e dashboard semplificata.

Compatibilità multi-chain (Solana, Ethereum, Base, Polygon).

Fee ridotte fino allo 0,85%: le più basse dell’intero settore.

Funzioni speciali, come copy trading e protezione contro possibili truffe o semplicemente progetti di dubbia qualità.

Prezzo speciale in prevendita, estremamente basso ma sottoposto ad aumenti crescenti (ogni 2 giorni), come previsto dalla roadmap della ICO.

Attualmente in prevendita al prezzo unitario di 0,0977 dollari,i token $SNORT sono disponibili sul sito ufficiale di Snorter.

La prevendita ha già raccolto finora più di 1,6 milioni di dollari e si rivolge a un target di trader esperti e meno esperti che cercano un’opportunità di investimento a basso costo ma con un potenziale di crescita davvero esplosivo.

