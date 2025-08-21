Marketing – E2BET nuovo Official Regional Partner della Juventus per il Sud-est asiatico.

La Juventus FC ha annunciato una partnership strategica con E2BET, una delle principali piattaforme di gioco online asiarica, che diventa così “Official Regional Partner” per il Sud-est asiatico. E’ la decima partnership “regional” attiva in questa nuova stagione sportiva. Il logo appare solo nei mercati oggetto dei contratti “regional”, perchè il betting in Italia non può fare alcun tipo di pubblicità, nè diretta, nè indiretta.

E2BET si presenta come una piattaforma leader nell’ambito gaming online e scommesse sportive in Asia, attiva in mercati quali Filippine, Indonesia, Cambogia, Vietnam, Corea, Bangladesh, India, Pakistan, Hong Kong, Malesia, Singapore e Thailandia. Il CEO e fondatore è Nguyễn Thái Bảo, con la sede della realtà asiatica, di betting e casinò, registrata a Ho Chi Minh City, Vietnam.

Questa collaborazione rappresenta un passo importante per aumentare la visibilità e il coinvolgimento dei brand di Juventus ed E2BET nei principali mercati del Sud-est asiatico. Attraverso iniziative di contenuto congiunte e esperienze personalizzate per i tifosi, la partnership offrirà ai fan un contatto ancora più diretto con il mondo bianconero, unendo l’emozione del calcio all’intrattenimento digitale di alto livello.

Con il Sud-est asiatico sempre più centrale nelle strategie di espansione globale, l’alleanza punta a sfruttare la vasta fanbase internazionale di Juventus per rafforzare fiducia, engagement e riconoscibilità del brand.