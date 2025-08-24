MMA – Ivan Buchinger affronta Richie Smullen a OKTAGON #77 a Bratislava.



Con il titolo dei pesi leggeri ora vacante, si prospetta un incontro molto importante per la categoria a Bratislava (capitale della Slovacchia)

La leggenda delle MMA europee, Ivan Buchinger (45-10), difenderà il suolo di casa contro l’irlandese emergente Richie Smullen (15-3-1) a OKTAGON #77, sabato 4 ottobre in Slovacchia. Il combattimento si terrà alla Tipos Aréna e sarà parte di una card che promette di essere tra le più ricche dell’anno.

Buchinger è stato il primo campione in due categorie di OKTAGON e ha detenuto anche i titoli di M-1 e Cage Warriors durante la sua illustre carriera. A 39 anni, ha ottenuto vittorie impressionanti nei suoi ultimi due incontri, mettendo KO Hafeni Nafuka e Vladimír Lengál prima della fine del secondo round. Con un pericolosissimo 86% di vittorie per finalizzazione, “Buki” cercherà di migliorare ancora questa statistica a Bratislava per dimostrare di avere ancora un’altra corsa verso il titolo nei suoi obiettivi.

Smullen è salito alla ribalta nel 2018 grazie a The Ultimate Fighter e ha poi combattuto sei volte in Bellator. Atleta della SBG Ireland, è da tempo considerato uno dei talenti più sottovalutati del Paese. Ha mostrato tutto il suo potenziale nel suo debutto in OKTAGON, vincendo per TKO contro Vojto Barborík pochi mesi fa. Smullen vede questo prossimo incontro come l’occasione per dimostrare davvero di cosa è capace e punta a replicare la prestazione che un certo celebre connazionale mise a segno contro Buchinger in passato.

Entrambe le semifinali del torneo Tipsport Gamechanger da 1 milione di euro si disputeranno durante OKTAGON 77, con Kerim Engizek contro Dominik Humburger e Krzysztof Jotko contro Hojat Khajevand. Inoltre, ‘Pirát’ Krištofič affronterà Jaime Cordero in un match di riserva del torneo, mentre Vlasto Čepo se la vedrà con Daniel Schwindt, sempre nei pesi medi. Altri incontri verranno annunciati nelle prossime settimane.