Marketing – Came si lega a FITP fino al 2027

Came, azienda operante nel settore delle soluzioni integrate per l’automazione, il controllo e la sicurezza di ambienti residenziali, pubblici e aziendali, è nuovo partner ufficiale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Una partnership, fino al 2027, fra due realtà che condividono valori comuni, quali energia, rispetto e spirito di squadra.

«Siamo orgogliosi di affiancare la Federazione Italiana Tennis e Padel come partner ufficiale. Parliamo di una realtà in forte espansione, che negli ultimi anni ha saputo allargare il proprio pubblico e coinvolgere sempre più appassionati, sia nel tennis che nel padel – ha dichiarato Andrea Menuzzo, CEO e Chairman di Came S.p.A. –. Affidabilità, innovazione e spirito di squadra sono i valori che guidano Came da oltre 50 anni e che ritroviamo pienamente in questa collaborazione. Essere al fianco di una Federazione così dinamica significa per noi rafforzare la presenza del brand in contesti che mettono al centro la relazione con le persone, l’energia positiva dello sport e una visione condivisa di futuro. Vogliamo continuare a raccontare, anche attraverso il tennis e il padel, un’idea di tecnologia vicina, intelligente e in grado di semplificare la vita quotidiana».