Marketing: AVIS insieme ad Emma Villas Volley Siena anche nella stagione 2024/25

AVIS, il brand rent-a-car parte di Avis Budget Group, e Emma Villas Volley, la società pallavolistica maschile della città di Siena attiva nel campionato di Serie A2 (nella foto in primo piano una immagine di un match), hanno annunciato il rinnovo della loro partnership per la stagione sportiva 2024/2025.

Per il 3° anno consecutivo AVIS sarà jersey sponsor della squadra senese con il logo presente nella parte alta della maglia da gioco, sia per le partite che si disputeranno in casa sia per quelle fuori casa.

La partnership con Emma Villas ha rappresentato, tre anni fa, l’ingresso di AVIS nel mondo del volley italiano, e oggi il suo rinnovo rafforza ulteriormente questo legame e quello con tutto il suo portfolio sportivo, con il quale il brand e tutto il Gruppo condividono valori come lealtà e lavoro di squadra. Un legame che quest’anno si è arricchito con la chiusura di un importante accordo di sponsorizzazione tra AVIS e la Federazione Italiana Rugby, che unisce il brand di rent-a-car alla Squadra Nazionale di rugby Maschile, Under20 e Femminile per tutto il 2024.

Una prestigiosa collaborazione per il team toscano che lega il suo nome a quello di un brand internazionale operante in oltre 170 paesi e che, oltre ad essere jersey sponsor, sarà “official car rental partner” di Emma Villas Siena, supportando la squadra negli spostamenti nazionali.

“Siamo molto contenti di aver rinnovato questa partnership – dichiara Vittorio Angelaccio, Direttore Commerciale e Marketing di Emma Villas Volley -. Ringraziamo AVIS per la fiducia e per l’ottimo lavoro di sviluppo sinergico. Il progetto Emma Villas piace e funziona a tal punto da aver consolidato l’“upgrade” di visibilità. Per la stagione 2024/25, infatti, AVIS continuerà ad essere presente sulla maglia da gioco con il proprio logo, ma lavorerà con il club senese anche per un importante progetto di inclusione sociale”.

AVIS è presente a Siena con una filiale in via Simone Martini 36, nella quale è disponibile il servizio di consegna e ritiro del veicolo (da concordare durante la stipulazione del contratto). L’ufficio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30; il sabato dalle 9:00 alle 12:00. I clienti potranno usufruire di uno sconto del 10% per noleggi AVIS che vanno dal 15 novembre al 31 marzo. Un’occasione per tutti coloro che hanno in programma futuri spostamenti per motivi di lavoro o di turismo. La promozione è attiva dal 15 novembre al 1° dicembre, per ulteriori informazioni: www.avisautonoleggio.it/parti-con-avis