AC Milan lancia il photobook in limited edition. Nuova collaborazione con Assouline

AC Milan ha annunciato una nuova collaborazione con Assouline, iconica casa editrice dedicata al luxury e alla cultura, volta a celebrare i 125 anni della straordinaria storia del Club. La prestigiosa collaborazione ha dato vita ad un esclusivo A: un oggetto di design che offre un visual journey nell’universo rossonero e fornisce approfondimenti esclusivi sulla legacy, lo spirito e la visione che definiscono il Club.

Il libro è disponibile in due eleganti versioni (le collezioni Classics e Ultimate di Assouline) ideate sia per i tifosi più appassionati sia per i collezionisti, e cattura l’essenza di uno dei club più vincenti della storia del calcio, con oltre 49 titoli a livello nazionale e internazionale, e una delle maglie più iconiche nel panorama calcistico.

La versione “Classics”, presentata in un esclusivo cofanetto, offre un viaggio approfondito nel passato, presente e futuro del Milan. Per i veri aficionados, l’edizione “Ultimate” di Assouline è un pezzo da collezione straordinario, rilegato a mano utilizzando tecniche tradizionali, con tavole a colori applicate manualmente su carta di primissima qualità, inserito in una elegante custodia rivestita in gomma, che incarna l’attrattiva senza tempo e lo spirito innovativo del club.

Arricchito da fotografie tratte da archivi storici, tra cui quelli di Getty Images e Studio Buzzi, insieme a foto originali di Ethan White – ex calciatore professionista diventato fotografo di fama internazionale nel campo dello sport e della moda – offrendo una narrazione visiva della storia del Milan, catturando la passione, i trionfi e i momenti che hanno plasmato il Club negli ultimi 125 anni.

Con una prefazione di Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird Capital Partners, e contributi dei noti giornalisti James Horncastle e Federico Buffa, il libro esplora l’identità del Milan attraverso sette parole chiave, da “Identità” e “Passione” a “Stile”, tra le altre. Attraverso immagini e parole, le sette parole chiave approfondiscono il ruolo del Club come brand globale innovativo all’intersezione tra sport, entertainment e lifestyle, mettendo anche in evidenza la passione dei suoi tifosi e il suo impatto come istituzione culturale e sociale impegnata a promuovere cambiamenti positivi attraverso il calcio.

Il lancio ufficiale del libro si è svolto ieri sera durante uno speciale evento presso il concept store Bottega del Diavolo e Flagship Store del Milan in Via Dante, nel cuore di Milano, dove è anche stata inaugurata una speciale mostra fotografica, con immagini tratte dal libro di AC Milan e Assouline, che celebra il rapporto tra il Club rossonero e la città di Milano. L’esposizione sarà visitabile fino al 2 dicembre.

Il lancio di questo luxury book rappresenta un momento chiave nei festeggiamenti per i 125 anni di storia del Club rossonero: una riaffermazione dell’impegno del Milan verso i suoi tifosi, la comunità e la città di Milano. Il libro è un tributo alla legacy del Milan e alla sua visione per il futuro, incarnando lo spirito di un Club che ha costantemente superato i confini e abbracciato l’innovazione. Attraverso questa pubblicazione, il Milan invita i suoi tifosi a unirsi nella celebrazione della sua legacy, unendo l’amore per il calcio con la cultura e la comunità che lo circondano, consolidando ulteriormente il suo posto nei cuori dei fan di tutto il mondo. (fonte: AC Milan)