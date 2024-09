Marketing: ASEM nuovo official partner dell’Udinese (Serie A)

Valorizzazione del territorio in un contesto internazionale, fair play, spirito di squadra, visione e storicità. Sono solo alcuni dei valori in cui ASEM e la sua casa madre Rockwell Automation si riconoscono, promuovono e condividono con lo sport e con il club friulano.

Una collaborazione tra due eccellenze italiane nata nella scorsa stagione e consolidata con l’adesione di ASEM al programma di Official Partner Udinese Calcio per la stagione sportiva 2023/2024.

“Una partnership che ci permette di avere un’ottima visibilità del brand sia a livello locale che nazionale. Un’occasione per condividere con i nostri clienti l’emozione del calcio in uno degli stadi più belli d’Italia ma anche di far conoscere la nostra azienda ai giovani talenti, di cui ASEM è costantemente alla ricerca” spiega Greg Nicoloso, AD di ASEM.

Leader in Italia nel mercato dei PC industriali, ASEM è da tempo protagonista dell’evoluzione Industry 4.0 grazie alla progettazione e produzione in house di sistemi integrati con software applicativo per la visualizzazione, il controllo e l’assistenza remota. Dal 2020 ASEM è parte del gruppo Rockwell Automation, la più grande azienda al mondo dedicata all’automazione industriale e alla gestione delle informazioni di produzione con sede a Milwaukee (Stati Uniti d’America).

“Udinese Calcio è per tradizione riconosciuta come esempio di innovazione, caratteristica che è nel nostro dna – sottolinea il Direttore Generale di Udinese Calcio Franco Collavino – questa sinergia, inoltre, si inserisce perfettamente nella nostra visione commerciale e valoriale legata ad un forte senso di appartenenza al territorio e alle sue realtà di eccellenza quale ASEM è”. (fonte: Udinese calcio)