Marketing: Crich entra nella famiglia degli official partner dell’Udinese (Serie A)

Nuova Industria Biscotti Crich Spa è official sponsor dell’Udinese calcio (Serie A) per la stagione sportiva 2024/25. Crich è un’azienda veneta (con sede a Zenson di Piave in provincia di Treviso) con una lunga tradizione nella produzione di prodotti da forno di alta qualità, tra cui biscotti, crackers e wafers. Dal 2002, la proprietà è della famiglia Rossetto, che ha rilanciato l’azienda con importanti investimenti. Sarà official partner news dei bianconeri per la stagione in corso.