Nfl, la previsione di Sportradar grazie all’AI: ecco chi vincerà il titolo nel 2025

Kansas City “Chiefs” vincitrice per la terza volta consecutiva della NFL. È quanto prevede la simulazione di Sportradar, basata sull’Intelligenza Artificiale. I dati indicano che la squadra di Andy Reid conquisterà l’ambito titolo il 9 febbraio 2025. Dopo oltre 50mila simulazioni effettuate su un totale di 272 partite, Kansas City è data vincitrice in 7.105 casi, con una probabilità del 14,2%, seguita da San Francisco (12,6%) e Baltimora (8,0%).

Sportradar ha sfruttato le informazioni provenienti dalla sua rete di 900 operatori di scommesse sportive, inserendo decine di migliaia di dati nel suo algoritmo di Intelligenza Artificiale per poi analizzarli e prevedere scenari futuri per la stagione di football professionistico 2024-25.

Nella sua simulazione, Sportradar ha anche evidenziato ulteriori risultati. Le squadre che conquistano almeno dieci vittorie hanno il 95,3% di possibilità di accedere ai playoff. Si prevede che Kansas City (15,1%) sia la più probabile a raggiungere questo obiettivo per prima, seguita da San Francisco (10,1%), Baltimora (7,7%), Detroit (6,4%) e Cincinnati (6,3%). Inoltre, tra le 12 squadre che non hanno mai vinto un campionato di football professionistico, l’Intelligenza Artificiale ha sottolineato come Detroit (6,6%) sia la più probabile a porre fine a questo trend, seguita da Cincinnati (6,0%), Buffalo (5,0%), Houston (4,9%) e Atlanta (2,6%).

Quali saranno gli scontri più probabili? La simulazione di Sportradar prevede Kansas City contro San Francisco (5,4%), seguito da Kansas City contro Philadelphia (3,4%), Baltimora contro San Francisco (3,3%), Kansas City contro Detroit (3,1%) e Cincinnati contro San Francisco (2,6%).